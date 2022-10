Lagi Prilly Unggah Foto Seksi dan Memesona, Bagian Punggung Terbuka, Ngak Takut Masuk Angin?

BANGKAPOS.COM---Kiprah Prilly Latuconsina di dunia hiburan memang tak diragukan lagi. Selian jago akting, Prilly juga berprestasi di dunia pendidikan.

Berbeda jauh dengan image yang duu, kini Prily Latuconsina menjelma menjadi sosok gadis yang cantik dan menawan.

Wanita yang sebentar lagi akan genap berusia 26 tahun ini pada 15 Oktober mendatang kerap mengunggah fotonya yang terkesan seksi dan dewasa.

Terbaru Prilly mengunggah potret dirinya mengenakan blazer backless lengan panjang dengan bagian punggung yang terbuka.

Hal ini ia bagikan melalui akun Instagram @prillylatuconsina96.

"Your value is found when you become aware of how worthy you are and what's really worth your energy (nilaimu ditemukan ketika kamu sadar betapa berharganya kamu dan apa yang layak mendapatkan energimu)," tulis Prilly pada keterangan unggahan tersebut.

Dalam Instagramnya Prilly Mengunggah 4 foto dan 1 video.

Dalam potret tersebut, Prilly terlihat tampak dewasa dan fashionable dengan memadukan blazer bersama rok selutut dan boots hitam dengan sedikit Hak.

Unggahan ini tentu saja menarik beragam komentar dari rekan maupun netizen.

Tidak sedikit yang memuji kencantikan