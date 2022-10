Pagi Ini, Anies Baswedan dan AHY Bertemu, Bakal Jajaki Sosok Cawapres?

BANGKAPOS.COM-Inilah langkah politik terbaru Anies Basewdan usai diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai Calon presiden untuk 2024.

Rencananya, pagi ini, Jumat (7/10/2022) Anies Baswedan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) resmi mengusung dan menetapkan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden 2024 atau dalam pemilihan umum presiden pada 2024 mendatang.

"Ini hari baik, untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Hari ini kami resmi mendeklarasikan calon presiden 2024 dari Partai Nasdem," kata Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, Senin (3/10/2022).

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkap, alasan partainya mengusung Anies adalah karena Gubernur DKI Jakarta itu dinilai sebagai sosok terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? (mengapa tidak yang terbaik?)," kata Paloh Seperti dikutip dari kompas.com.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkap silaturahmi politik yang dilakukan Anies Baswedan dan AHY dilakukan atas kehendak bersama dalam rangka menyatukan energi perubahan dan perbaikan untuk bangsa.

Lebih lanjut, Herzaky menyatakan, pertemuan Anies Baswedan dan AHY bukan kali pertama terjadi.

Sebab, Anies Baswedan dan AHY merupakan sahabat yang sudah berulangkali melakukan pertemuan guna membahas isu-isu kemasyarakatan dan kebangsaan terkini.

Sedangkan untuk pertemuan besok, akan turut dibahas mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia.