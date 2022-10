Anya Geraldine Posting Momen Bareng Kekasih, Tetapi Bukan Nadif Zahiruddin, Siapa?

BANGKAPOS.COM - Anya Geraldine menikmati makan malam di sebuah tempat brnama Canna Bali. Di lokasi tersebut, Anya Geraldine bersama kekasihnya, namun sosok itu bukanlah Nadif Zahiruddin.

"wholesome night with my loves ," tulis Anya Geraldine di postingan Instagram miliknya.

"Malam yang sehat bersama kekasihku," begitulah kira-kira arti postingan tersebut jika diterjemahkan.

Bukan bersama Nadif Zahiruddin, kekasih yang dimaksud Anya Gerladine dalam postingan tersebut adalah teman-teman dekatnya.

Mereka yakni Inka Fitria, Darryl J, Athena Thalia, Mario Lawalata, Zak Henry, Pipit Djatma, valerieethomas dan Modhy Fitri.

Pada foto itu, Anya Geraldine memosting video makan malam bersama dengan teman-temannya itu.

"LOVEEEEEEYOUUUU," balas @valerieethomas.

"So great to meet such a beautiful soul , thank you sayang," komentar pipitdjatma.

Seru Bareng Teman

Anya Geraldine dan teman-temannya bersenang-senang di Bali. Menggunakan pakaian minim, mereka bermain di pantai.