Amanda Manopo Jatuh dari Tangga Saat Syuting dan Sempat di X-Ray, Begini Kondisinya Sekarang

BANGKAPOS.COM - Kabar kurang mengenakan datang dari aktris cantik Amanda Manopo.

Pasalnya Amanada Manopo dikabarkan terjatuh dari tangga ketika dirinya melakukan syuting Ikatan Cinta.

Kejadian tersebut membuat Amanda Manopo harus melakukan X-Ray untuk memastikan kondisinya.

Kabar jatuhnya Amanda dari tangga ini diungkap melalui akun fanbase Amanda Manopo @amandamanopoupdatesz, Minggu (9/10/2022).

Fans Amanda manopo sontak saja digemparkan dengan adanya berita tersebut.

Akun fanbase Amanda Manopo itu pun meminta doa dari para fans untuk kesembuhan sang idola.

"Get well soon kesayanganku, Doain Manda ya teman2 semoga gak parah karena jatuh semalam pas di lokasi," tulis caption dalam unggahan @amandamanopoupdatesz.

Unggahan itu pun telah menuai komentar dari fans Amanda Manopo.

Fans Amanda Manopo sempat kaget mendapatkan kabar berita tersebut.

Kabar Amanda Manopo jatuh dari tangga

"Ya Allah Manda semalem denger langsung kaget semoga gak terjadi apa apa dan semoga Manda cepat sembuh ya," tulis pemilik akun @mira.auliyah5678.