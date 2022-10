Kisah Ririn Dwi Ariyanti, Ternyata Pakai Sperma Hewan Ini di Wajahnya, Pantes Cantik dan Awet Muda

BANGKAPOS.COM - Ririn Dwi Ariyanti yang merupakan pesinetron sekaligus model Indonesia populer di masanya ternyata punya kisah menarik di balik wajah cantik dan awet mudanya.

Rahasia itu ternyata adalah sperma atau dna ikan Salmon.

Rahasia sperma ikan Salmon ini terungkap dari unggahan lawas Ririn Dwi Ariyanti.

"I had sperm injected into my face!so as not to be too clickbaity LOL! Yes @doctorsiska said it was Salmon DNA from sperm???" tulis Ririn dalam postingan lawasnya di akun instargam miliknya, @ririndwiariyanti.

Menurut dia, sperma ikan Salmon membuat flek di wajahnya berkurang jauh.

"Fleknya berkurang jauh sih. Aku happy banget sumpah, aku cocok. Aku mau konsisten," ujarnya.

Melansir kompas.com, Dosen Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang juga dokter spesialis kulit di RSUD Prof dr Margono Soekarjo Purwokerto, dr Ismiralda Oke Putranti menjelaskan, perawatan dengan DNA salmon itu disebut Polydeoxyribonucleotide (PDRN).

"PDRN merupakan obat yang dikenal memiliki efek perbaikan jaringan, anti-iskemia dan anti peradangan yang berasal dari DNA sperma ikan salmon Oncorhynchus mykiss (Salmon Trout) or Oncorhynchus keta (Chum Salmon) yand dipurifikasi dan disterilisasi," kata Ismiralda dilansir dari kompas.com.

Ia mengatakan ekstrak DNA salmon dapat membantu regenerasi kulit, mempercepat proses pembentukan kolagen, terutama penyembuhan bekas jerawat berupa scars atau berupa bopeng atau yang berwarna merah.

"Memang bisa. Efek dari pemberian DNA salmon ini merangsang pembentukan kolagen yang penting dalam perawatan scar salah satunya pada akibat jerawat. DNA salmon ini juga memberikan efek tampilan kulit yang lebih baik," tuturnya.

Kendati demikian, terapi dengan DNA salmon tersebut tidak bisa hanya dilakukan sekali, harus dilakukan pengulangan untuk hasil yang maksimal.

Ismiralda menjelaskan, pada jaringan kulit (terutama lapisan dermis) PDRN ini akan membentuk nukleotida-nukleotida untuk menyusun DNA dalam sel fibroblas, sehingga mereaktivasi proliferasi normal dan pertumbuhan sel fibroblas.

Dalam upaya perawatan kulit di mana terjadi proses penuaan baik akibat penuaan alami maupun dini terjadi penipisan lapisan dermis akibat menurunnya kolagen.

PDRN ini, imbuhnya dapat merangsang fibroblas untuk menghasilkan serabut kolagen yang padat dan tebal sehingga mengurangi tampilan dari tanda-tanda penuaan seperti kulit kering, tipis, dan keriput.