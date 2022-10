1.673 Pelajar Kabupaten Bangka Terima Bantuan PIP, Ini Kata Wabup Bangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Wakil Bupati Bangka, Syahbudin menyerahkan secara simbolis bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2022 Kabupaten Bangka di ruang pertemuan SMPN 2 Sungailiat, Selasa (11/10/2022).

Terdata 1.673 pelajar Kabupaten Bangka menerima bantuan dana PIP 2022, terdiri dari 1.067 pelajar SD, 448 pelajar SMP dan 158 pelajar SMA.

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin mengatakan, bantuan yang disalurkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI diperuntukkan keperluan sekolah anak dengan sasaran bagi para siswa dari keluarga kurang mampu.

"Bantuan ini diusulkan Ketua DPR RI yang disalurkan dengan besaran Rp450 ribu per tahun untuk pelajar SD, Rp750 ribu per tahun untuk pelajar SMP dan Rp1 juta per tahun untuk pelajar SMA," kata Syahbudin.

Diharapkannya, program ini bisa berlanjut sehingga ke depan dapat diserahkan lagi kepada para siswa jenjang SD, SMP dan SMA di Kabupaten Bangka.

"Pelajar terbanyak penerima program ini dari Kecamatan Sungailiat sebanyak 331 siswa SD, 118 SMP dan 32 SMA," ujar Syahbudin.

Diakuinya, bantuan ini sangat penting karena untuk membantu pendidikan para siswa kurang mampu.

"Dana ini bisa untuk keperluan membeli pakaian, biaya transportasi dan untuk mengikuti les pendidikan anak," ujarnya.

Dilanjutkannya, apalagi saat ekonomi sedang berdinamika saat ini, bantuan yang disalurkan pemerintah diharapkan dapat tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya.

"Kita harapkan dinas pendidikan dapat melakukan evaluasi, jika bantuan ini disalurkan kepada pelajar yang tidak tepat sasaran," imbuhnya.

(Bangkapos.com/Edwardi)