Tranformasi Budaya K3, hingga September 2022 PT Timah Tbk Zero Fatality dan Cedera Berat

BANGKAPOS.COM, BANGKA - PT Timah Tbk terus berkomitmen untuk mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proses bisnis perusahaan.

Berbagai upaya terus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja K3 guna mencegah terjadinya fatality (kematian akibat kecelakaan kerja).

Upaya transformasi K3 dengan jargon Mucak Budaya K3 terus digalakkan perusahaan. Tranformasi budaya K3 ini merupakan langkah perusahaan guna mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.

Pada tahun 2021 lalu, perusahaan berhasil mencatatkan rekor zero fatality. Tahun 2022, PT Timah Tbk menargetkan untuk kembali zero fatality dan zero cedera berat dalam proses bisnis perusahaan.

Pembenahan upaya keselamatan kerja terus dilakukan secara masif di lingkungan internal perusahaan. Mulai dari meningkatkan kesadaran dan menjadikan safety sebagai budaya, pengawasan berjenjang hingga merumuskan berbagai peraturan.

Tak hanya di internal perusahaan, mitra usaha PT Timah Tbk juga diminta untuk mengimplementasikan K3. Beberapa waktu lalu, mitra usaha PT Timah Tbk juga turut mendapatkan sosialisasi tentang implementasi K3.

Medio Januari-September 2022, PT Timah Tbk belum mencatatkan terjadinya fatality maupun kecelakaan berat. Kinerja keselamatan PT Timah Tbk juga menunjukkan tren perbaikan dari beberapa tahun belakangan.

Meskipun demikian, perusahaan tak mau lengah dan terus berupaya mempertahankan capaian zero fatality dan zero cedera berat dalam proses bisnis perusahaan, dengan melaksanakan berbagai bentuk pengawasan.

Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, mengatakan, upaya transformasi K3 yang dilakukan perusahaan dilakukan secara sistematis untuk mewujudkan proses bisnis pertambangan yang zero fatality.

"Perusahaan telah melakukan sejumlah langkah serius terkait perbaikan aspek K3 dan safety. Sebagai perusahaan pertambangan yang berorientasi good mining practices, tentu aspek K3 merupakan hal yang sangat penting," kata Anggi dalam rilis yang diterima Bangkapos.com, Rabu (12/10/2022). (Bangkapos.com/Sela Agustika)