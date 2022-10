Bikin Heboh Beredar Video Terjadi Kebakaran di Bandara Depati Amir, Ternyata Ini Fakta Sebenarnya

Kegiatan Table Top and Partial Exercise bertema Penanganan Kebakaran di Gedung Bandara Depati Amir

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Simulasi penanggulangan kebakaran di Bandara Depati Amir kota Pangkalpinang membuat heboh lantaran ulah dari oknum tidak bertanggungjawab.

Pasalnya, ada video yang beredar di sosial media, dengan narasi suara perekam peristiwa, mengatakan ada korban jiwa.

Manager of Airport Operation and Service Bandara Depati Amir, Erwin Adiyasha mengatakan pihak bandara sedang melakukan kegiatan Table Top and Partial Exercise bertema Penanganan Kebakaran di Gedung Bandara Depati Amir.

Kegiatan itu digelar di halaman terbuka tepatnya di depan Terminal Kargo Bandara Depati Amir Pangkalpinang.

Pada simulasi itu yang dibakar hanya ban bakar bekas.

"Kalau ada video yang beredar yang mengatakan ada kebakaran, kami dari bandara menyampaikan ada kegiatan latihan di area terbuka," ungkap Erwin, Kamis (13/10/2022) saat dikonfirmasi Bangkapos.com.

Latihan ini gabungan dengan stakeholder terkait meliputi Angkasa Pura Kargo, Airnav, Damkar Provinsi Bangka Belitung, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

"Kegiatan ini rutin dilaksanakan, kita melaksanakan satu tahun sekali, latihan ini melibatkan stakeholder terkait langsung di keselamatan negara. Tujuan ini disamping meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta mengecek kesiapan dan bagaimana teknis penanganan menyesuaikan kondisi di lapangan," jelas Erwin.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan ada beberapa upaya lain yang dilakukan pihak bandara untuk mengantisipasi terjadi kebakaran.

"Pertama, kami selalu mensosialisasikan pencegahan bencana kebakaran kepada semua komunitas di bandara. Kedua, kami melakukan pengecekan rutin kesiapan fasilitas pencegahan kebakaran yang tersedia. Ketiga, selalu memberikan update informasi soal pencegahan bahaya kebakaran," kata Erwin.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)