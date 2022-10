Kemenkum HAM Babel Gelar Diseminasi Layanan Apostille  

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum HAM Babel) menggelar Sosialisasi Diseminasi Layanan Apostille di Hotel Puri Ansel Sungailiat, Jumat (14/10/2022).

Ketua Panitia Pelaksana, Muhammad Beng Beng mengatakan kegiatan diseminasi ini dimaksudkan dalam rangka penyebarluasan informasi serta edukasi terkait layanan Legalisasi Apostille.

"Dengan tujuan memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait prosedur pengesahan dokumen publik yang akan digunakan diluar negeri melalui akses layanan aplikasi legalisasi Apostille," kata Beng Beng.

Dilanjutkannya, peserta kegiatan sebanyak 50 orang perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka; serta Bagian Hukum Setda Bangka.

"Narasumber pada kegiatan ini Eva Gantini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Babel, Purwanto dari Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Gandhi

dari Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional Ditjen Administrasi Hukum Umum," katanya.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkum HAM Bangka Belitung, T Daniel L Tobing mengatakan sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak terlepas dari keikutsertaan dalam konvensi-konvensi internasional dengan negara-negara lain di dunia.

"Konvensi ini dibutuhkan sebagai upaya preventif dan korektif negara dalam menjamin perlindungan bagi warga negara. Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan ratifikasi konvensi internasional guna memperkuat sistem legislasi dan supremasi hukum dalam negeri melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," kata Daniel.

Dilanjutkannya, salah satunya meratifikasi konvensi Apostille atau Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

"Konvensi Apostille lahir pada 5 Oktober 1961 di Den Haag. Konvensi Apostille bertujuan untuk menghapus rantai proses legalisasi dokumen publik dan menyederhanakan prosesnya melalui penerbitan sertifikat autentifikasi," ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini sebanyak 124 negara telah mengakses dan dinyatakan sebagai pihak dalam Konvensi Apostille, termasuk Indonesia.

Adapun nilai kemanfaatan dari aksesi konvensi apostille bagi Indonesia antara lain memangkas prosedur legalisasi menjadi lebih sederhana, karena berdasarkan konvensi apostille hanya akan diperlukan satu tahapan untuk melegalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri atau yang akan digunakan di luar negeri, serta merupakan realisasi dari komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan.

"Secara singkat, layanan Apostille dapat dimaknai sebagai pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan/atau segel resmi pada dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi," jelas Daniel.

Dilanjutkannya, dalam hal ini ialah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesai yang menjadi competent authority, dan layanan Apostille ini diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

Sebelum aksesi Konvensi Apostille, Indonesia membedakan proses legalisasi atas dokumen publik berdasarkan tempat dimana dokumen tersebut dibuat dan tempat dimana dokumen tersebut akan digunakan.

"Untuk dokumen yang dibuat di Indonesia dan akan digunakan di luar negeri, dokumen tersebut wajib terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum dilegalisasi oleh pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri," katanya.

Sedangkan Untuk dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia, dokumen tersebut terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk pada Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum dilegalisasi oleh Konsuler ditunjuk pada Kementerian Luar Negeri," jelasnya.

Setelah aksesi Konvensi Apostille berlaku, proses legalisasi dokumen disederhanakan melalui Apostille. Dan, dalam rangka optimalisasi kualitas layanan publik, saat ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan kemudahan untuk memperoleh layanan Apostille melalui akses secara online system yang telah diluncurkan secara resmi oleh Bapak Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) pada Tanggal 14 Juni 2022 di Bali.

"Dan, Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di daerah, dalam hal layanan Apostille ini diberikan peran untuk melakukan pencetakan sertifikat Apostille," tegasnya. (Bangkapos.com/Edwardi)