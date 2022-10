Pendekatan Berbasis Keluarga Jadi Program Penurunan Stunting di Pangkalpianang  

BANGKAPOS.COM, BANGKA –- Kasus kurang gizi atau stunting di Kota Pangkalpinang, masih menjadi perhatian khusus dan menjadi program prioritas pengentasan kasus stunting.

Hal ini dibuktikan seiring dilakukannya rekonsiliasi data berisiko stunting petugas di lapangan. Supaya menghasilkan data yang sesuai dan siap untuk digunakan sebagai dasar intervensi dan penajaman program stunting di masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam mengatakan, untuk menekan angka prevalensi stunting pihaknya mendorong pencegahan stunting berbasis keluarga melalui operasi akar rumput berdasarkan data terkini. Pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif.

“Ini sebagai upaya dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai risiko melahirkan anak stunting,” kata dia kepada Bangkapos.com usai menghadiri rapat di Kantor Bappeda setempat, Jumat (14/10/2022).

Radmida memaparkan, upaya pendekatan terhadap keluarga berisiko stunting dapat menjadi pemicu sekaligus pemacu meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pendekatan keluarga berisiko dalam upaya percepatan penurunan stunting memiliki sedikitnya lima kegiatan prioritas.

Mulai dari penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting. Maka dari itu, data merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kelima kegiatan prioritas dengan pendekatan keluarga berisiko stunting.

“Pendampingan keluarga berisiko stunting dan calon pengantin calon pasangan usia subur membutuhkan data sasaran by name by address (Nama dan alamat-Red), agar dapat mendampingi sasaran dengan tepat dan memastikan bahwa seluruh sasaran terdampingi,” jelas Radmida.

Sambung dia, dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting pemerintah kota telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Pangkalpinang. Dimana tugas mereka adalah sebagai mengkoordinir, penyelenggaraan menyinergikan, dan mengevaluasi percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.

Oleh sebab itu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) harus memiliki basis data by name by address untuk setiap kelompok sasaran yang akurat, valid, dan mutakhir terbarukan dengan secara periodik melalui kegiatan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data yang sudah dikumpulkan dari pendataan keluarga 2021.

Ini sesuai agenda pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian visi Indonesia 2045, yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

“Serta mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional,” sebutnya.

Kendati demikian kata Radmida, saat ini kasus stunting di Kota Pangkalpinang sendiri menduduki posisi kedua terendah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan prevalensi sekitar 16 persen di bawah Kabupaten Belitung sebesar 13,6 persen.

Pihaknya sendiri optimis pada tahun 2023 kasus stunting di Pangkalpinang dapat turun dari target nasional. Angka stunting di Indonesia dari 27,67 persen pada tahun 2019 menjadi 14,00 persen pada tahun 2024. Ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.

“Pangkalpinang sendiri bukan daerah yang tertinggi kasus stuntingnya, justru kita adalah nomor dua terendah. Kita harapkan nantinya ini ada kerjasama yang bisa dicegah untuk kasus stunting,” tegas Radmida. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)