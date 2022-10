Atlet Bangka Belitung di PON Papua 2021 Terseret Kasus Doping, Begini Respons Ketua KONI Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kabar kurang sedap datang dari dunia olahraga, khususnya dari event Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua yang digelar tahun 2021 lalu.

Sebanyak lima atlet yang meraih medali pada PON Papua 2021 dinyatakan terbukti positif doping.

Satu dari lima nama tersebut merupakan atlet dari Provinsi Bangka Belitung.

Dikutip dari TribunManado.co.id, Lembaga Anti-Doping Indonesia (IADO) mengumumkan sebanyak lima atlet yang berlaga pada PON Papua 2021 pada Jumat (14/10/2022).

Mereka terbukti positif doping berdasarkan tes yang dilakukan selama pesta olahraga empat tahunan itu.

Lima atlet tersebut kedapatan positif doping setelah IADO melakukan pengetesan terhadap 718 atlet dari total 7.038 atlet yang mengikuti PON Papua pada 2-15 Oktober tahun lalu.

Sampel tersebut kemudian dikirimkan ke laboratorium anti-doping di Doha, Qatar sebagai salah satu laboratorium yang terakreditasi WADA.

Dari lima atlet tersebut, empat di antaranya adalah atlet binaraga atas nama Kariyono dari Provinsi Jawa Timur, Abdul Manan dari Provinsi Bangka Belitung, Andri Yanto dari Provinsi Aceh, dan Putu Martika dari Provinsi Bengkulu, sedangkan satu atlet lainnya merupakan atlet angkat besi atas nama Carel Yulius asal Jawa Barat.

Dari lima atlet itu, tiga di antaranya merupakan peraih medali emas PON Papua. Mereka adalah Andri Yanto, Putu Martika dan Carel Yulius. Sedangkan Kariyono meraih medali perunggu dan Abdul Manan mendapat perak.

Lima atlet yang mengikuti PON XX Papua terbukti positif doping. Kelimanya dijatuhi sanksi skors selama empat tahun dan pencabutan medali yang mereka menangkan di PON XX Papua.

"Sebagaimana diatur pada Pasal 5 dari World Anti-Doping Code, setiap NADO (National Anti-Doping Organization) wajib melakukan pengetesan pada atlet yang bertanding baik pada kejuaraan yang sedang berlangsung (ICT: in competition testing) maupun di luar penyelenggaraan (OOCT: out of competition testing)," bunyi pernyataan LADI.

Tunggu Keterangan Resmi

Terkai kabar bahwa atlet binaraga Provinsi Bangka Belitung, Abdul Manan, yang terindikasi positif menggunakan doping, Ketua KONI Provinsi Bangka Belitung, Riki Kurniawan, mengungkapkan, yang bersangkutan kini terancam akan dicabut seluruh bantuan yang telah diberikan.

Akan tetapi pihaknya masih akan menunggu keterangan resmi dari KONI Pusat dan PB PON terkait hasil keputusan dan langkah selanjutnya terhadap atlet yang menggunakan doping.