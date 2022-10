Dealer Launching New Honda Vario 125 Tunas Honda Payung Pancing Antusias Warga

Dealer Tunas Honda Payung mengadakan "Dealer Launching New Honda VARIO 125", pada Jum'at (14/10/2022)

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Dealer Tunas Honda Payung menggelar "Dealer Launching New Honda VARIO 125", pada Jumat (14/10/2022) Pukul 19.30 WIB.

Adapun even yang diadakan di Kafe Bang Abdul di Desa Permis ini berhasil mengundang antusiasme masyarakat Desa Permis dan Desa Rajik. Mereke berramai-ramai datang untuk menyaksikan acara ini.

Kepala Cabang Tunas Honda Payung, Fredyal mengatakan, even ini dilaksanakan agar masyarakat di Kecamatan Payung dan Kecamatan Simpangrimba lebih mengenal produk terbaru unit sepeda Motor Honda yaitu New Honda Vario 125 yang memiliki keunggulan dan fitur-fitur terbaru New Honda Vario 125.

Dirinya berharap, melalui launching produk terbaru New Honda Vario 125 dapat meningkatkan brand awarenes dan market share Honda di Bangka Belitung.

"Khusus untuk produk Sepeda Motor New Honda Vario 125 ada program khusus kepada masyarakat yang melakukan pembelian di bulan Oktober, yaitu berupa Diskon Rp1.000.000 dan Voucher Apparel Honda,"ujarnya.

Untuk itu, bagi masyarakat Desa Payung, Desa Permis, Desa Rajik dan sekitarnya yang ingin melihat langsung produk terbaru Sepeda Motor New Honda Vario 125 dapat mengunjungi langsung Dealer Tunas Honda Payung di Jl Syafrie Rahman, Desa Payung dan Pos Honda Desa Permis di Jl Raya Permis, Desa Permis atau dapat menghubungi 087895856367.