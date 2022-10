Perdana! Hailey Bieber Foto Bareng Selena Gomez, Tepis Rumor Tak Sedap Selama Ini

BANGKAPOS.COM - Hailey Bieber dan Selena Gomez baru-baru ini membuat kaget media sosial dengan foto bersama mereka di acara Academy Museum Gala.

Foto itu diunggah oleh fotografer asal New York, Tyrell Hampton di Instagram dan membuat heboh beliber.

Betapa tidak, dalam acara yang digelar di Los Angeles itu, kedua wanita cantik ini berpose akrab seakan menepis kabar soal ketegangan hubungan mereka selama ini.

Seperti yang kita tahu, Hailey Bieber belakangan tak sudah-sudah mendapat tuduhan bahwa telah merebut Justin Bieber dari sang mantan Selena Gomez.

Padahal, hubungan pernikahan Hailey dan Justin telah berjalan selama 4 tahun.

Potret yang diambil Hampton ini pun bak menunjukkan jika istri dan mantan kekasih Justin Bieber ini sudah 'berdamai'.

"plot twist," tulis @tyrellhampton

Dalam salah satu foto, keduanya saling mendekatkan wajah masing-masing sembari tersenyum manis.

Hailey dan Selena tampak tak ragu menampilkan kedekatan yang relatif baru itu.

Sontak, foto ini langsung menuai berbagai respon dari para netizen, yang menyebutnya sebagai pencapaian dalam sejarah gosip selebritas.

"we are witnessing history everyone," tulis akun @editskayla2.

Ada juga yang mengatakan bahwa perdamaian dunia telah ditemukan.

"world peace has been found," kata akun @phhhoenix.x.

Banyak juga yang memuji sikap keduanya yang bertindak sebagai wanita dewasa sehingga menghilangkan semua rumor negatif yang selama ini beredar.