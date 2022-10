Banparpol Naik Rp6.250 Per Suara, Kesbangpol Siapkan Pelatihan Administrasi dan LPJ

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Perwakilan dari sembilan partai politik (parpol) yang ada di Kabupaten Bangka Tengah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Hotel Grand Vella Pangkalanbaru, Selasa (18/10/2022).

Bimtek itu digelar dalam rangka memberikan pelatihan administrasi penyusunan proposal dan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (LPJ Banparpol).

Kegiatan yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangka dan Politik (Bankesbangpol) Bangka Tengah itu diikuti oleh masing-masing tiga orang perwakilan dari sembilan parpol yang ada di Bangka Tengah.

Kepala Bankesbangpol Bateng, Samsul Komar mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pelatihan politik.

"Kita lakukan ini untuk mempertajam pendidikan politik, khususnya bagi para bendahara atau anggota parpol yang bertugas mengurusi administrasi dan keuangan partai," ucap Samsul.

Oleh karena itu, pihaknya juga menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar parpol dapat membuat LPJ Banparpol dengan benar dan tepat.

"Dengan adanya Bimtek ini, kami berharap pengurus parpol bisa membuat administrasi dan LPJ Banparpol agar alokasi dana ke depannya lebih mudah dan lebih cepat untuk direalisasikan," ujarnya.

Sekedar informasi, diketahui bahwa Banparpol tahun ini mengalami peningkatan dari Rp8.750 per suara menjadi Rp15.000 per suara atau mengalami kenaikan senilai Rp6.250 per suara.

Sekretaris Daerah Bangka Tengah, Sugianto menyebutkan, kegiatan ini merupakan program pendidikan politik yang pertama kali dilakukan oleh Pemkab Bangka Tengah.

"Acara ini dilakukan untuk membuat dan menyiapkan prospek perubahan (proper) administrasi dan LPJ dengan kenaikan Banparpol dari Rp 8.750 menjadi Rp 15.000," kata Sugianto.

Menurutnya, hal itu dirasa sangat penting untuk diketahui oleh parpol, apalagi porsi untuk pendidikan politik di masing-masing parpol harus lebih besar dibanding biaya operasional kesekretariatan.

