Bening’s Clinic Hadir di Kota Pangkalpinang, Grand Opening Dihadiri Nikita Mirzani dan Dita Kerang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Bening's Clinic yang merupakan klinik perawatan kulit terkemuka, membuka di Kota Pangkalpinang. Bening's Clinic di Kota Pangkalpinang merupakan cabang ke-27 dari total 46 cabang di seluruh Indonesia.

Grand opening klinik kecantikan yang berlangsung pada Kamis (20/10/2022) ini, dihadiri langsung Dita Kerang dan Nikita Mirzani selaku Brand Ambasador, serta sejumlah tamu undangan lainnya seperti Istri Wali Kota Pangkalpinang, Monica Haprinda, influencer, dan lainnya.

Bening's Clinic telah membuktikan eksistensi dengan berbagai reward dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah diraih. Seperti mendapatkan Rekor MURI sebagai klinik kecantikan terlengkap dan tercanggih di Indonesia, Best and Beauty Clink, Best and Skin Care, serta reward lainnya.

Founder & CEO Bening'S Indonesia Group, dr Oky Pratama, menuturkan, kehadiran Bening's Clinic di Kota Pangkalpinang bisa memberikan tips agar masyarakat lebih sadar tentang kesehatan kulit wajah.

Selain itu, Bening's Clinic juga pemegang rekor sebagai penjualan skincare e-commerce terbanyak.

"Target sampai akhir tahun 2022 akan membuka sampai 50 cabang, yang akan terus kita kembangkan," ujar dr Oky kepada awak media, (20/10/2022).

Dikatakan dr Oky, kehadiran Bening's Clinic juga menyediakan banyak perawatan kecantikan. Selain itu, Bening's Clinic juga mempunyai alat-alat untuk mengatasi permasalahan slimming, pengencangan, serta botox, filler dan tanam benang.

"Jadi, di sini selain dengan treatment, juga ada dibantu dengan obat minum juga dan obat dan semua produk juga sudah BPOM serta halal," ujarnya.

Founder & CEO Bening'S Indonesia Group, dr Oky Pratama, bersama Brand Ambassador Bening's Clinic Nikita Mirzani dan Dita Kerang, Kamis (20/10/2022). (Bangkapos.com/Sela Agustika)

Di momen grand opening ini, pihaknya juga menawarkan berbagai promo kepada konsumen.

dr Oky berharap kehadiran Bening's Clinic disambut antusias oleh mssyarakat Bangka Belitung, serta menjadi pilihan perawatan kecantikan di Kota Pangkalpinang.

Kehadiran Bening's Clinic diapresiasi oleh Istri Wali Kota Pangkalpinang yang juga sebagai Bunda UMKM Kota Pangkalpinang.

Dia mengatakan, hadirnya Bening's Clinic dapat menambah investasi baru dan sekligus menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin melakukan perawatan kulit di Kota Pangkalpinang.

"Tentunya ini menjadi investasi baru. Bukan hanya investasi saja, tetapi juga turut merekrut tenaga kerja di Pangkalpinang, dan juga menjadi pilihan baru untuk perawatan kulit," tuturnya.

Monica berharap Bening's Clinic terus melebarkan sayap dan semakin sukses ke depan.

"Semoga Bening's Clinic sukses terus dan bisa membuka cabang lebih luas, bukan hanya di Bangka, tapi juga di Pulau Belitung," ucap Monica.

Sementara itu Nikita Mirzani dan Dita Kerang selaku Brand Ambasador Bening's Clinic menuturkan, produk yang ditawarkan Bening's Clinic merupakan produk kualitas terbaik.

"Selamat untuk grand opening Bening's Clinic hari ini. Kalau saya sangat percaya sekali akan produk Benings. Semua produk bagus. Nukan hanya karena saya brand ambasador, tetapi memang untuk kualitas produknya dijamin," ucap Nikita Mirzani.

Ia pun mengapresiasi Bening's Clinic yang terus melebarkan sayapnya hingga memiliki total 46 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. (Bangkapos.com/Sela Agustika)