Nikita Mirzani Unggah Momen Tiba di Bandara Depati Amir Pangkalpinang: So Good To Be Back

Belum Selesai dengan Najwa Shihab, Nikita Mirzani Minta Jokowi Naikan BBM Rp1 Juta per Liter

BANGKAPOS.COM - Artis Nikita Mirzani unggah momen tiba di Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Kamis (20/10/2022).

Momen tersebut diunggah Nikita Mirzani di Instagram @nikitamirzanimawardi_172

Artis sensasional yang akrab disapa Nyai ini merekam kedatangannya di ibukota Bangka Belitung.

Diiringi musik berjudul Candy Shop, Nikita Mirzani berjalan menuju pintu kedatangan melalui eskalator.

Nikita memakai atasan warna biru dipadukan celana pendek warna hitam.

Penampilannya mengenakan kacamata sembari menenteng tas mini warna biru senada dengan pakaiannya.

"HELLOOO PANGKAL PINANG (emoji love) so good to be back (senang bisa kembali)," tulis Nikita Mirzani dikutip Bangkapos, Jumat (21/10/2022).

Nikita Mirzani unggah momen tiba di Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Bangka di Instagram Kamis (20/10/2022) (Instagram @nikitamirzanimawardi_172)

Postingan Nikita Mirzani sontak dikomentari warganet yang balas menyapa Nikita Mirzani.

"Selamat datang di Pangkalpinang Nyai, semoga bekersan.." tulis lie_siulan

"Yg di belakang terpesona liat kak Niki jalan," tulis sonata.betaria

"Nyaiii...Ke Belitung dongs," tulis loraloandra.

Empat Kali Nikita Mirzani ke Bangka

Nikita Mirzani kembali singgah ke Negeri Serumpun Sebalai yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (20/10/2022)

Nikita Mirza mengakui Bangka Belitung merupakan provinsi yang indah dengan sejuta pesonanya.