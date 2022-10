Siapa Sandrina Mazayya, Wanita Cantik yang Raih Trofi Ajang Penghargaan AMI Awards 2022

BANGKAPOS.COM -- Sandrina Mazayya berhasil menyabet satu penghargaan dalam ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-25 tahun 2022 yang digelar di stasiun televisi swasta nasional pada 13 Oktober 2022.

Lewat single Pacar Selingan yang ia nyanyikan, Sandrina meraih penghargaan untuk kategori Artis solo pria/wanita/grup/kolaborasi dangdut elektro terbaik, mengalahkan empat artis lainnya.

Sebagaimana dilansir Bangkapos.com di akun Instagram @sandrinamazayya, Sandrina sangat bersyukur dan berterimakasih kepada orang-orang terdekat yang telah mendukungnya.

"Ga nyangka banget baru pertama kali bisa membawa pulang penghargaan @amiawards untuk kategori Artis Solo Wanita Kolaborasi Dangdut Electro Terbaik di tahun ini.

Ini adalah salah satu dream aku yang Alhamdulilah bisa terwujud seneng banget sampe gabisa berkata-kata lagi.

Aku sangat bersyukur dan semakin semangat berkarya di industri musik. Terimakasih untuk teman2 yang sudah support aku.

Big thanks untuk label musik aku @nagaswaraofficial dan Bapak @rahayu. Terimakasih untuk pencipta lagu aku yang paling kece luar biasa Mas @yogirph dan Thank you juga buat Kak @djfebry," tulinsya di akun Instagram.

"Terimakasih juga buat Mas Cici managerku yang selalu menemani aku. Special Thanks buat mamihku dan papihku yang ikut serta berjuang dan support aku sampai sekarang,"

"Pastinya aku bersyukur bisa menang. Terimakasih banyak buat Mas Yogi RPH yang sudah membuat lagu juga video klipnya," tambahnya.

Selaijn itu dia juga berterimakasih ke Nagaswara yang mendukung selama ini dan hari ini ditempat ini Lumpang Emas.

Sandrina mengaku sangat bersyukur atas capaian tersebut dan dirayakan dengan syukuran di Lumpang Emas Resto, Jakarta Selatan pada Kamis (20/10).

Single "Pacar Selingan" adalah buah karya Yogi RPH.

Tahun 2014, lagu ini dirilis penyanyi asal Riau, Andrigo, dengan konsep musik pop Melayu.

Lalu siapa sebenarnya Sandrina Mazayya?