Tingkatkan Minat Belajar Bahasa Inggris, Himasasing UBB Adakan Pekan Sastra

Citizen Reporter, Dina Sayyidina Rani

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris (Himasasing) Universitas Bangka Belitung kembali adakan Pekan Sastra atau Week of Literature pada 10–15 Oktober 2022. Kegiatan tahunan jurusan Sastra Inggris yang memasuki tahun kelimanya ini mengusung tema “Change Society with Our Quality.”

Week of Literature (WOL) V resmi dibuka pada 10 Oktober 2022 oleh DR. Diana Anggraeni, M. Hum., ketua jurusan Sastra Inggris, bersamaan dengan FISIP EXPO, Sosiofest, dan Pipol di Balai Besar Peradaban Universitas Bangka Belitung, dengan pemukulan gong.

Dalam sambutannya, ketua jurusan Sastra Inggris itu berharap agar kegiatan ini dapat bermanfaat dan meningkatkan prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik melalui lomba-lomba yang diadakan.

“Semoga FISIP EXPO, Week of Literature, Sosiofest, dan Pipol dapat berjalan dengan lancar. Sukses untuk acara kita semua. Semangat,” pungkas Diana di akhir sambutannya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Week of Literature tahun ini terdiri dari 6 cabang lomba yang diikuti oleh 111 peserta dari tingkat SMP, SMA, hingga mahasiswa.

Keenam lomba tersebut adalah drama, English short story (cerpen), scrabble, speech, spelling bee, dan story telling yang dilaksanakan di kampus UBB dibantu oleh 73 panitia terlibat. Dari kelima lomba tersebut, hanya lomba English short story yang dilaksanakan secara daring.

“Tahun ini, kami menambahkan 2 cabang lomba baru, English short story dan speech. Untuk tema sendiri, kami mengusung tema ‘Change Society with Our Quality’, yang berfokus pada hal-hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam membentuk serta meningkatkan identitas dan kualitas diri menjadi lebih baik melalui bahasa dan sastra,” ungkap Melisa, ketua pelaksana Week of Literature V.

Tak lupa, ketua pelaksana Week of Literature V itu mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung dan terlibat dalam kegiatan ini. Antara lain, Bolesa, Yayasan Tidar, Nova Printing, Komunitas Photographer UBB, panitia, dan pihak lainnya.

Kegiatan ini resmi ditutup pada 15 Oktober 2022 oleh Bob Morison Sigalingging, M.Hum., selaku sekretaris jurusan Sastra Inggris UBB di Gedung OR Kantor Walikota Pangkalpinang. Dalam acara penutupan ini, dilakukan pula pengumuman pemenang lomba.

Lomba drama dimenangkan oleh tim SMAN 1 Pangkalpinang, disusul oleh tim Marvelous, serta Phoenix.

Untuk lomba English short story, juara 1 diraih oleh Azzahra Laudzarasti Syifa dari SMAN Pangkalpinang, juara 2 diraih oleh Bridgett Michelle Miracle dari SMP Dian Harapan (SDH) Bangka, dan juara 3 ditempati Nabila Oktalitha Achmad dari SMAN 1 Koba.

Lomba scrabble, juara 1 diraih oleh Dina Sayyidina Rani dari UBB, juara 2 diraih oleh Ronnick dari SDH Bangka, dan juara 3 diraih oleh Josh Alexander Li dari SMKN 1 Pangkalpinang.

Di cabang lomba speech, juara 1 diraih oleh Ziva Azhalia Sani dari SMA Plus Bahrul Ulum, juara 2 Jovan Ravael dari SDH Bangka, dan juara 3 Viola SMA Santo Yosef Pangkalpinang.

Selanjutnya, lomba spelling bee, posisi pertama diisi oleh Jesslyen Vania Angelie dari SMAN 1 Sungailiat, posisi kedua Eza Azhar Zarumi dari SMPN 3 Pangkalpinang, dan posisi ketiga diraih oleh Georgia Theodora Cen dari SDH Bangka.

Terakhir, lomba story telling, juara 1 diraih oleh Mutiara dari SMAN 1 Pangkalpinang, juara 2 Azzah Zhafira dari SMAN 1 Mendo Barat, dan juara 3 Sally Sherina Slamet dari SDH Bangka.(*)