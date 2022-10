Pekan Depan Bisa Dipesan, Ini Harga iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max

BANGKAPOS.COM--Penggemar iPhone 14 series kini sudah bisa memiliki produk iPhone impiannya.

Mulai Jumat (28/10/2022) pekan depan, sesi pemesanan awal (pre-order) iPhone 14 series dibuka di Indonesia

Penjualan perdana iPhone 14 series dijadwalkan berlangsung pada 4 November 2022 mendatang.

Distributor resmi Apple di Indonesia yakni iBox dan Digimap juga sudah mengungkap harga iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max.

Dilansir dari KompasTeckno, harga keempat model iPhone 14 series sudah muncul di situs resmi iBox dan Digimap.

Untuk dua model paling mumpuni, harga iPhone 14 Pro Max di Indonesia dibanderol mulai Rp 21,99 juta untuk varian 128 GB.

Sementara harga iPhone 14 Pro di Indonesia dibanderol mulai Rp 19,9 juta untuk varian 128 GB.

Di Tanah Air, dua ponsel teratas iPhone 14 tersebut hadir dalam empat pilihan penyimpanan yaitu 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan 1TB.

Dua model lainnya dibanderol dengan harga lebih murah.

Harga iPhone 14 reguler di Tanah Air mulai Rp 15,9 juta untuk varian 128 GB. Sementara harga iPhone 14 Plus mulai Rp 17,9 juta untuk varian 128 GB.

iPhone 14 dan iPhone 14 Plus ditawarkan dalam lima pilihan warna (Blue, Purple, Midnight, Starlight, Red) dan tiga pilihan penyimpanan (128 GB, 256 GB, 512 GB).

Harga iPhone 14 di Indonesia

Untuk lebih jelasnya, berikut daftar harga lengkap iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max di Indonesia, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari situs iBox Indonesia, Jumat (21/10/2022).

Harga iPhone 14

iPhone 14 128 GB: Rp 15.999.000

iPhone 14 256 GB: Rp 18.999.000

iPhone 14 512 GB: Rp 22.999.000

Harga iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus 128 GB: Rp 17.999.000

iPhone 14 Plus 256 GB: Rp 20.999.000

iPhone 14 Plus 512 GB: Rp 24.999.000

Harga iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128 GB: Rp 19.999.000

iPhone 14 Pro 256 GB: Rp 22.999.000

iPhone 14 Pro 512 GB: Rp 26.999.000

iPhone 14 Pro 1 TB: Rp 30.900.000

Harga iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max 128 GB: Rp 21.999.000

iPhone 14 Pro Max 256 GB: Rp 24.999.000

iPhone 14 Pro Max 512 GB: Rp 28.999.000

iPhone 14 Pro Max 1 TB: Rp 32.999.000

Spesifikasi iPhone 14 series