Kerongkongan Lesti Kejora Dikabarkan Geser, Nyatanya Kini Bisa Manggung, Dewi Perssik: Abracadabra

BANGKAPOS.COM - Sempat dikabarkan mengalami cidera hingga kerongkongan bergeser, Lesti Kejora kini sudah manggung di konser Betrand Peto yang digelar, Sabtu 22 Oktober 2022 malam.

Lesti Kejora merupakan salah satu bintang tamu yang digandeng dalam konser Betrand Peto, Its My First Time. Konser perdana putra Ruben Onsu digelar di Tennis Indoor Senayan.

Dalam konser yang digelar indoor tersebut, Lesti berduet dengan Bertrand Peto.

Pada unggahan Lesti Kejora nampak enerjik serta tertawa bahagia ketika manggung.

Dengan pakaian warna-warni yang didominasi warna merah dilengkapi dengan hijab warna hitam.

Lesti Kejora tampak berdendang dengan asyik bersama Bertrand Peto. Senyum lebar tak henti-hentinya sirna dari wajah pedangdut berusia 23 tahun itu.

Penampilan Lesti Kejora usai cabut laporan KDRT Rizky Billar menuai pro dan kontra.

Penampilan Lesti Kejora di konser Betrand Peto (YouTube K&A Live Music)

Sama dengan kebanyakan orang, Dewi Perssik heran saat Lesti Kejora bisa tampil bernyanyi, padahal sebelumnya ia dikabarkan dicekik oleh Rizky Billar.

Hingga ada kabar kerongkongan Lesti Kejora bergeser karena mendapat perlakuan kasar dari Billar.

Dewi Perssik ikut komentari penampilan perdana Lesti Kejora setelah heboh kasus KDRT.

Dewi Perssik menyebutkan jika kini Lesti bisa cepat berubah seperti melakukan sulap.

"Dia kan sekarang sudah ada abracadabra (cepat berubah seperti sulap), yang katanya tenggorokannya geser sudah bagus," kata Dewi Perssik, mengutip dari tayangan infotainment Intens Investigasi yang diunggah Sabtu (22/10/2022).

Meski demikian, Dewi Perssik bersyukur Lesti sudah kembali sehat dan bisa beraktivitas sebagai penyanyi.

"Alhamdulillah," imbuh Dewi Perssik.