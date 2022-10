Desakan Boikot Tak Berpengaruh, Lesti Kejora Tetap Manggung dan Tampil di Indosiar

BANGKAPOS.COM - Nama Lesti Kejora tetap eksis di dunia entertainment.

Kasus Kekerasan Dalam Rumag Tangga (KDRT) yang baru saja dialami Lesti Kejora tampaknya tidak berpengaruh terhadap karir sang pedangdut.

Seruan boikot dari acara televisi juga tidak menyurutkan pihak perusahaan pertelevisian untuk menghadirkan Lesti Kejora.

Lesti Kejora dijadwalkan tampil di panggung Indonesian Dangdut Awards (IDA) 2022 pada Kamis (3/11/2022) mendatang.

Acara malam puncak IDA 2022 ini akan tayang di Indosiar pada pukul 19.00 WIB.

Bahkan baru-baru ini Lesti Kejora kembali menampilkan suara emasnya di atas panggung.

Dia menjadi salah satu penyanyi yang ikut terlibat dalam konser putra sulung Ruben Onsu, Betrand Peto.

Konser Betrand Peto yang bertajuk Its My First telah diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan, Sabtu (22/10/2022) malam.

Rizky Billar dan Lesti Kejora. Pasangan selebritis ini berdamai atas kasus KDRT, pakar mikro ekspresi mengungkap ada rasa takut saat Rizky Billar menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua Lesti Kejora. (Instagram @rizkybillar)

Kabar Lesti Kejora akan tampil di acara Indonesian Dangdut Awards (IDA) 2022 diunggah Direktur Programing Indosiar, Harsiwi Achmad melalui akun @harsiwiachmad, Kamis (20/10/2022).

"Dangdutersss mari bersiap menyambut malam penghargaan paling bergengsi insan musik dangdut Tanah Air,"

"Malam puncak IDA 2022 pada Kamis, 3 November mendatang live pukul 19.00 WIB," tulis Harsiwi.

Tak hanya Lesti Kejora, beberapa penyanyi dangdut lainnya juga akan mengisi acara tersebut.

Satu di antaranya adalah Dewi Perssik, Rita Sugiarto, Soimah hingga Happy Asmara.

Sontak saja unggahan Harsiwi Achmad langsung dibanjiri para fans Lesti Kejora.