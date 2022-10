Peran Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan 4.0

Oleh: Yurni, S.Pd. - Guru SMAN 2 Tanjungpandan

TANPA kita sadari ilmu pengetahuan sudah makin berkembang dari masa ke masa. Perkembangan ilmu pengetahuan ini mendukung untuk terciptanya teknologi yang perkembangannya sangat pesat. Hal tersebut menandakan adanya kemajuan zaman.

Teknologi sudah bisa dirasakan oleh hampir setiap jiwa di dunia, termasuk Indonesia. Setiap bidang di Indonesia sudah mulai memanfaatkan teknologi yang memudahkan pekerjaan zaman sekarang, tak terkecuali bidang pendidikan. Teknologi yang kita pakai saat ini terbentuk karena perkembangan ilmu pendidikan di seluruh dunia.

Oleh sebab itu, tak ada salahnya jika pendidikan juga memanfaatkan teknologi untuk membantu dalam hal pembelajaran. Teknologi juga merupakan hasil ciptaan manusia, maka teknologi juga memiliki kelebihan dan kekurangan atau dampak positif dan negatifnya.

Era revolusi industri 4.0 mengubah konsep pekerjaan, struktur pekerjaan, dan kompetensi yang dibutuhkan dunia pekerjaan. Fokus pada transformasi bisnis ke platform digital telah memicu permintaan profesional sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang jauh berbeda dari sebelumnya, disampaikan oleh Robert Walters (2018) dalam tulisan salary survey. Terus apa kaitannya revolusi industri 4.0 ini pada pendidikan?

Revolusi industri 4.0 secara tidak langsung mengubah cara pandang tentang pendidikan abad 21 saat ini. Bergesernya pendidikan abad 21 saat ini tidak hanya sekadar konsep cara mengajar, tetapi jauh yang lebih esensial, yakni perubahan cara pandang terhadap konsep pendidikan itu sendiri. Konsep pendidikan 4.0 sangatlah jauh perbedaannya dengan pendidikan era abad 21.

Dengan karakteristik dunia kerja pada era ini tentu saja berefek pada berubahnya jenis pekerjaan yang tersedia. Ada banyak pekerjaan yang menghilang karena memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Berubahnya jenis pekerjaan tentu saja menuntut berbagai keahlian baru yang harus dimiliki oleh lulusan sekolah maupun universitas.

Menurut paparan World Economic Forum (2015) pada tahun 2020 ada sepuluh jenis keterampilan (skill) yang relevan dengan era revolusi industri 4.0, yaitu: (1) complex problem solving, (2) coordinating with others, (3) people management, (4) critical thinking, (5) negotiation, (6) quality control, (7) service orientation, (8) judgement and decision making, (9) active learning, dan (10) creativity.

Tuntutan pada dunia kerja era industri 4.0 hanya bisa terpenuhi apabila lulusan menjadi SDM yang ditempa dari proses pendidikan yang memenuhi standar pendidikan 4.0, yang mana berbasis cyber system. Dengan demikian, perlu peran dari para teknolog pendidikan dalam memfasilitasi proses pembelajaran dengan menyediakan sumber-sumber belajar berbasis teknologi sehingga betul-betul menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan tuntutan pasar. Dengan hal ini, dapat menekan angka pengangguran di Indonesia, khususnya dalam persaingan pasar global.

Di era globalisasi ini, pendidikan memiliki rintangan, Namun sebelum itu, disebutkan dalam UU No.20 Tahun 2003, Pasal 1:1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Globalisasi terjadi saat negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Eropa melakukan ekspansi besar-besaran ke seluruh dunia. Mereka berusaha mendominasi dunia dengan kekuatan teknologi yang maju, ilmu pengetahuan, politik, budaya, militer yang terlatih dan ekonomi yang maju.

Adanya globalisasi menjadi masalah dalam pendidikan. Yang pertama adalah kualitas pendidikan yang disebabkan oleh pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu negara. Kedua, profesionalisme tentang pendidikan, guru menjadi komponen penting. Tidak peduli seberapa maju teknologi suatu negara jika gurunya tidak berkualitas maka dunia pendidikan tidak akan maju.

Ketiga, profesionalisme tenaga pendidikan, di mana akulturasi sering kali terjadi. Keempat, strategi pendidikan. Perkembangan teknologi yang pesat di era globalisasi menyebabkan perubahan gaya belajar dari tradisional menjadi gaya belajar modern. Kelima, akses pendidikan, dalam undang-undang yang menyebutkan wajib sekolah 12 tahun. Dan yang terakhir, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana teknologi membuat terlena karena menawarkan berbagai macam kesantaian.

Jika tidak mengubah cara mendidik dan belajar mengajar, maka 30 tahun mendatang kita akan mengalami kesulitan besar. Pendidikan dan pembelajaran yang sarat dengan muatan pengetahuan mengesampingkan muatan sikap dan keterampilan sebagaimana saat ini terimplementasi akan menghasilkan peserta didik yang tidak mampu berkompetisi dengan mesin. Siapkan kualifikasi dan kompetensi pendidik yang berkualitas. Berikut ini beberapa wacana elemen yang perlu dipersiapkan dalam era pendidikan 4.0 di Indonesia:

1. Kompetensi pendidik perbaikan

SDM khususnya pendidik adalah salah satu hal yang harus sangat diperhatikan dalam era pendidikan 4.0. Perbedaan generasi antara pendidik dan siswa dinilai sebagai faktor utama penyebab ketidakberhasilan pendidikan. Mengapa demikian? Pendidik yang mengajar mayoritas berasal dari generasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan siswa yang lekat dengan alat digitalnya tidak cocok dengan metode pembelajaran yang ditawarkan oleh para pendidik. Penggunaan metode konvensional dalam pembelajaran bagi generasi millenial merupakan sesuatu hal yang tidak menarik.

2. Kurikulum dan metode pembelajaran

Bidang pendidikan perlu merevisi kurikulum dengan menambahkan lima kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam memasuki era revolusi industri 4.0. Kelima kompetensi itu dianggap sebagai modal yang sangat dibutuhkan untuk mampu bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Lima kompetensi tersebut adalah: (1) Diharapkan peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis; (2) Diharapkan peserta didik memiliki kreativitas dan memiliki kemampuan yang inovatif; (3) Perlu adanya kemampuan dan keterampilan berkomunikasi yang dimiliki peserta didik; (4) Bekerja sama dan berkolaborasi; dan (5) Peserta didik memiliki kepercayaan diri.

3. Kompetensi siswa

Pendidikan 4.0 dituntut mencetak siswa yang mempunyai kompetensi yang menjawab kebutuhan dalam industri 4.0. Kompetensi yang diminta yaitu: (1) Keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (critical thinking and problem solving skill); (2) Keterampilan komunikasi dan kolaboratif (communication and collaborative skill); (3) Keterampilan berpikir kreatif dan inovasi (creativity and innovative skill); (4) Literasi teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology literacy); (5) Contextual learning skill. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang sangat sesuai diterapkan guru 4.0; (6) Literasi informasi dan media (information and media literacy).

Teknologi pendidikan secara pribadi harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan tuntutan pendidikan 4.0 tersebut, dengan eksis dan berkontribusi positif terhadap berbagai perubahan serta mengoptimalisasi kemampuan mereka dengan menciptakan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran berbasis teknologi yang efektif sebagai alat bantu pendidikan yang diharapkan mampu menghasilkan output yang dapat bersaing di era industri 4.0. Di sinilah peran dari teknologi pendidikan memegang peran besar dengan dengan memfasilitasi proses pengajaran dan pembelajaran di era pendidikan 4.0. (*)