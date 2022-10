Wawancara Khusus Bersama Algafry Rahman, Soal PAW Wabup Bateng: Everything is Okay, No Problem

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Berbicara perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati Bangka Tengah seolah menjadi topik hangat dalam dunia perpolitikan di Bumi Selawang Segantang.

Tak terkecuali bagi orang nomor satu di Bangka Tengah, Algafry Rahman yang setidaknya kurang lebih enam bulan terakhir ini menjadi 'solo player'.

Dalam rentan waktu tersebut, Pemilihan Wakil Bupati Bangka Tengah pengganti Herry Erfian pun telah melalui serangkaian proses hingga sekarang telah memunculkan tiga nama kandidat.

Lantas, bagaimana kacamata pria yang kerap disapa Bang Ayi itu dalam melihat proses PAW Wabup Bateng ini.

Tim redaksi Bangka Pos Group (Bangkapos.com) berkesempatan melakukan wawancara khusus (Wansus) dalam Program 'Dialog Ruang Tengah' yang dibawakan oleh Pemimpin Redaksi (Pempred) Bangka Pos Group, Ibu Taufik Juwariyanto.

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan di ruang kerja Bupati Bangka Tengah, Koba, Senin (24/10/2022) tersebut:

T: Bagaimana situasi yang perlu disampaikan selama kurang lebih enam bulan tidak ada pendamping (Wakil Bupati Bateng -red)?

J: Selama ini kita berjalan dengan maksimal, optimal dan tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan jadwal, tepat dan sesuai guna.

Kita yakin, teman-teman OPD kita di sini (Bangka Tengah-red) bisa menghandle dan mendelegasikan kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan Tupoksinya. Everything is okay, no problem.

T: Bagaimana proses mengisi kekosongan posisi Wakil Bupati Bangka Tengah ini?

J: Semenjak Herry Erfian hijrah ke DPD RI, proses itu sudah bergulir dan teman-teman koalisi sudah membentuk kepanitian sendiri dan mereka juga sudah membuat rules of game-nya (aturan-red).

Sampai hari ini, tim koalisi yang terdiri dari tujuh partai sudah mendapatkan tiga orang (Kandidat Wabup) yang nantinya akan dirumuskan untuk kemudian diusulkan ke DPRD.

Kemudian nantinya finalnya ada di DPRD yang akan memilih satu diantara dua orang tersebut melalui paripurna istimewa dengan mekanisme one vote one man.

T: Apakah proses perumusan dari tiga orang menjadi dua orang ini akankah menjadi alot?