Para Personel BTS Lakukan Aktivitas Masing-masing Usai World Expo 2030, Jungkook Mengejutkan

BANGKAPOS.COM - Kabar Terbaru BTS, di mana BTS seusai WORLD EXPO 2030 "Yet to Come" mereka di konser Busan?

Kabar terbaru yang bangkapos.com peroleh, para personel melakukan aktivitas pribadi mereka masing-masing.

Lihat apa yang dilakukan semua orang akhir-akhir ini di bawah ini!

1. RM



RM baru-baru ini mengunggah sebuah cerita Instagram yang menggoda penggemar tentang musik barunya.

Dia memulai dengan sebuah cerita merayakan perilisan mixtape terbarunya Mono empat tahun lalu…

…dan diikuti dengan tangkapan layar folder zip dengan namanya diburamkan dan keterangan yang berbunyi, “ Dan selanjutnya?”

Tangkapan layar menunjukkan bahwa folder tersebut berisi file audio master yang terakhir diperbarui pada 19 Oktober.

Dalam cerita berikut, RM memberi bocoran kepada penggemar tentang topik albumnya, dengan menyatakan, “ akan menjadi rekor total saya 2019 – 2022 the dua puluhan.”

Postingan RM

2. Jin

Jin sedang sibuk mempersiapkan single solonya, “The Astronaut.” Dia baru-baru ini merilis dua set foto konsep, termasuk versi 1 sebagai Outlander…

…dan versi 2 berjudul Gerhana Bulan.

Jin BTS

Selain itu, penggemar baru-baru ini melihat Jin di Bandara Incheon dalam perjalanannya ke konser Coldplay di Buenos Aires, Argentina di mana ia akan debut single solo sebagai bintang tamu pada 28 Oktober.

3. Suga

Suga baru-baru ini mendobrak hambatan sebagai pria "konservatif" dalam hal fashion!