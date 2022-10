Musim Hujan, Harga Ikan di Pangkalpinang Naik Dikisaran Rp5.000 Hingga Rp10.000 Per Kilogram

BANGKAPOS. COM, BANGKA -- Tingginya intensitas curah hujan beberapa bulan terakhir membuat harga jual ikan di Pasar Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan.

Berdasarkan pantauan Bangkapos.com Rabu, (26/10/2022) kenaikan harga jual ikan ini rata-rata terjadi kenaikan mulai daei Rp5.000 per kilogram hingga Rp10.000 per kilogram.



Diketahui untuk harga ikan saat ini, seperti ikan Bulat dari sebelum Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram, ikan Bagad dari Rp50.000 menjadi Rp60.000, ikan ciew dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram, ikan tongkol Rp40.000 per kilogram, cumi besar Rp50.000 per kilogram, dan udang mulai dari Rp30.000 hingga Rp100.000 tergantung ukuran.

Kenaikan harga ini diakui para pedagang sudah terjadi selama empat hari terakhir.

Pedagang ikan di Pasar Induk Pangkalpinag, Herman mengungkapkan jika harga ikan memang kerap terjadi kenaikan apabila cuaca hujan.

"Kalau harga ikan ini sangat berpengaruh dengan faktor cuaca, belum lagi dampak BBM naik ada pengaruhnya, namun lebih ke faktor cuaca. Apalagi nanti akhir tahun biasanya naik drastis karena faktor cuaca," ungkap Herman kepada Bangkapos.com, Rabu (26/10/2022).

Tidak hanya itu ia mengungkapkan jika daya beli masyarakat saat ini menurun drastis sejak pandemi covid-19.

"Kalau daya beli turun drastis, kita jualan ikan sekarang pun hanya sedikit itu pun tidak habis. Karena memang ekonomi juga sekarang susah," keluhnya.

Sementara itu kenaikan harga ikan ini juga terjadi pada pedagang ikan di Pasar Pangkalpinang.

Iwan mengatakan, dampak signifikan terjadinya kenaikan harga ikan ini disebabkan karena faktor cuaca atau angin kencang.

"Saat ini memang ikan naik karena cuaca hujan, namun belum signifikan naiknya hanya dikisaran Rp5.000 per kilogram. Biasanya kalau angin kencang naiknya drastis," ujar Iwan.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)