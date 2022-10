Pemkot Pangkalpinang Cari ASN Teladan Dijadikan Role Model, Menang Dapat Beasiswa  

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, sedang memilih beberapa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota setempat untuk dijadikan role model atau contoh ASN teladan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam mengatakan, pihaknya saat ini memang tengah melakukan pemilihan ASN teladan di Kota Pangkalpinang. Pemilihan ini dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-51.

“Kami memang masih melakukan pemilihan ASN teladan se-Kota Pangkalpinang untuk dijadikan role model. Ini dalam rangka HUT Korpri ke-51,” kata dia kepada Bangkapos.com, Kamis (27/10/2022).

Radmida yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang memaparkan, pemilihan ASN teladan dilakukan untuk memberikan semangat sekaligus pemantik bagi 3.305 orang ASN di Pangkalpinang. Rinciannya sebanyak 3.062 orang berstatus PNS dan 243 orang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk semangat berkerja.

Dengan tujuannya untuk memberi motivasi, menjadi contoh bagi pegawai lainnya, serta menjadi penilaian dalam manajemen talenta. Penghargaan pegawai teladan merupakan bentuk keseimbangan antara reward atau penghargaan dan punishment alias hukuman yang diberikan oleh pemerintah kota.

“Sehingga bisa menjadi pemicu pegawai yang lain untuk bisa berprestasi, berdedikasi dan bekerja lebih baik,” terang Radmida.

Di sisi lain lanjut dia, pegawai yang terpilih menjadi ASN teladan nantinya akan mendapatkan apresiasi dan hadiah. Mulai dari mendapatkan piagam penghargaan, uang penghargaan dan tabungan. Tak hanya itu, mereka nantinya akan mendapatkan beasiswa Strata II dengan program studi Magister Manajemen di perguruan tinggi.

Semua biaya pendidikan seluruhnya gratis dan ditanggung oleh pemerintah. Maka dari itu ia meminta agar semua ASN untuk menjunjung tinggi semangat keteladanan dan harus menjadi jati diri ASN. Sehingga ASN dapat menjadi panutan, memegang teguh integritas diri, berani introspeksi, serta saling mengingatkan untuk berbuat baik dimanapun berada.

“Hadiah utama untuk kategori best of the best beasiswa S2 di STIE Pertiba Pangkalpinang,” sebutnya.

Kendati demikian Radmida berharap, kepada para pegawai untuk mencermati betul pakta integritas agar dapat bertugas dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran sebagai ASN. Status keteladanan harus dimiliki setiap ASN di mana pun berada, bukan hanya dimiliki orang-orang terpilih dan bukan hanya untuk sementara, tetapi berlangsung terus-menerus.

“Sehingga ASN benar-benar menjadi abdi masyarakat dan dapat dicontoh oleh masyarakat,” ujar Radmida.

Syarat dan Kategori ASN Teladan

Radmida menyebut, ada beberapa syarat dan kategori yang harus dipenuhi. Untuk kategori ASN teladan sendiri ada tiga. Pertama pejabat administrator atau eselon III teladan.

Kedua, pejabat pengawas atau sub koordinator atau eselon IV teladan, dan ketiga yakni pejabat pelaksana atau pejabat fungsional alias staf teladan.