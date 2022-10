Karyawan Leslar Entertainment Kompak Pamit, Manajer Rizky Billar Buka Suara

BANGKAPOS.COM - Leslar Entertainment, bisnis milik Lesti Kejora dan Rizky Billar dikabarkan bubar usai ramainya kasus KDRT

Leslar Entertainment merupakan kanal YouTube serta rumah produksi milik Lesti dan Rizky Billar.

Padahal satu tahun lebih dibuat, Leslar Entertainment berkembang pesat.

Namun nyatanya kini, perusahaan tersebut kini diisukan tak lagi beroperasi.

Sejumlah karyawan Rizky Billar dan Lesti di Leslar Entertainment beramai-ramai mengucapkan kata pamit dan perpisahan.

Bukan tanpa alasan para karyawan Leslar Entertainment mengucapkan pamit.

Rupanya pada, Kamis (27/10/2022) Lesti dan Rizky Billar mengumpulkan para karyawannya guna membicangkan kelanjutan Leslar Entertainment.

Dari beberapa unggahan para karyawan tersebut, diduga Leslar Entertainment akan dibubarkan.

Sejumlah karyawan Leslar Entertainment unggah ucapan salam perpisahan. (Instagram/@mas_gongli)

Berikut adalah unggahan kompak para karyawan Leslar yang mengurai perpisahan :

"Terima kasih banyak buat Pa bos Rizky Billar dan Bu bos Lesty kejora,pengalaman kerja yang luar biasa selama 11 bulan,banyak ilmu,pelajaran dan Kekeluargaan yg luar biasa.

Sampai jumpa di lain waktu sekali lagi terima kasih banyak," kata Bagas Garnita dikutip TribunStyle.com, Jumat, (28/10/2022).

"It’s been a long rollercoaster ride…

Thank you so much @leslar_entertainment, @rizkybillar @lestykejora for everything and every moment that we had together

See you when i see you, and we will

Masyaallah Tabarakallah

#leslarentertaiment," kata Dede Prawira.

"Its okay gais, no hard feeling, ya!

Meski waktu kita bekerja bersama akan berakhir, tetap berhubungan baik ya. Jadi, tetap Semangat, ya!