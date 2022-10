Peran Pengerit BBM sebagai Penggerak Ekonomi yang Tak Pernah Diakui

DATA yang dikeluarkan Bank Indonesia atau BPS yang menyebut bahwa pilar utama perekonomian Bangka Belitung adalah dari sektor jualan timah bisa jadi benar. Akan tetapi, ada sektor lain yang meski masih memiliki irisan dengan timah, layak dicatat sebagai roda penggerak ekonomi di Bangka Belitung.

Boleh jadi, sektor ini tidak pernah tercatat sebagai roda penggerak ekonomi Bangka Belitung lantaran keberadaannya yang harus dianggap tidak ada, atau seolah-olah tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang bekerja sebagai pengerit bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Di luar dugaan, perputaran uang yang dihasilkan dari bisnis haram mengerit BBM ini menunjukkan angka yang relatif signifikan. Dari hitungan yang tentu butuh diverifikasi ulang, sedikitnya ada uang Rp800 juta per hari menjadi pendorong pergerakan perekonomian di Bangka Belitung dari sektor ini.

Uang nyaris semiliar rupiah sehari ini dihitung dari transaksi uang pelicin yang dibayarkan pengerit BBM kepada oknum pengelola SPBU dan oknum aparat keamanan yang 'melindungi' sekaligus mengatur bisnis gelap penyelewengan BBM bersubsidi ini.

Perhitungan Rp800 juta per hari uang pelicin ini diperoleh dari pelicin Rp1.500 yang harus dibayar pengerit untuk setiap liter pertalite yang masuk ke jeriken mereka. Detailnya, Rp500 dibayarkan langsung sebagai kelebihan bayar dari setiap liter yang diperoleh.

Sementara itu, Rp1.000 dibayarkan kepada oknum yang menjadi backing yang sekaligus menguasai praktik penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU. Lalu kenapa jumlahnya bisa menjadi Rp800 juta per hari?

Sebagaimana disebutkan di awal, hitungan tersebut tentu berbasis asumsi yang harus diverifikasi ulang. Namun, kita tahu bahwa konsumsi pertalite di Bangka Belitung pada 2022 ini mencapai 1,1 juta liter per hari. Sementara itu, setengah dari transaksi BBM di SPBU, bisa diasumsikan setengahnya lari ke jerigen pengerit.

Besarnya angka uang pelicin ini juga yang patut diduga menjadi penyebab praktik penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU meskipun terlihat dengan mata telanjang, namun jarang tersentuh oleh aparat keamanan.

Jikapun ada upaya-upaya penertiban, selain hanya sebuah seremoni belaka, maka tindakan hukum dari aparat keamanan tak lebih dari sekadar penegasan tentang siapa yang berkuasa dan bisa mengatur praktik penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU.

Ini juga yang diduga menjadi alasan kenapa kasus Baleno terbakar di SPBU Kejora yang jelas-jelas mudah penanganannya tak pernah terungkap. Hubungan saling menguntungkan antara pengerit dan oknum aparat keamanan menciptakan conflict of interest sehingga kasus-kasus yang bisa di-86 tak perlu ribet-ribet sampai ke pengadilan. Alasan kesulitan melakukan penyelidikan hingga restorative justice bisa dinarasikan kepada publik untuk memelihara praktik abuse of power ini.

Apalagi kasus Baleno terbakar di SPBU Kejora amplifikasinya hanya kecil, tak lebih heboh dari kasus Ferdy Sambo yang mampu menyita perhatian seluruh negeri. Artinya, jika kasus-kasus semacam Baleno terbakar di SPBU Kejora yang kecil masih bisa sembunyi dari kasus yang lebih besar, meskipun sama-sama praktik abuse of power di aparat keamanan.

Catatan lain yang juga mesti diingat adalah praktik penyelewengan BBM bersubsidi ini tidak hanya terjadi di pertalite, namun yang lebih besar adalah di solar bersubsidi. Namun dalam catatan ini, kita coba fokus hanya pada pertalite saja. Namun, jika hanya sekadar untuk asumsi, maka sesungguhnya uang pelicin dari praktik ini tak berlebihan jika kita bisa sebut angkanya di kisaran Rp1 miliar per hari.

Saat memperoleh cerita langsung dari seorang pengerit tentang patgulipat uang pelicin di penyelewengan BBM bersubsidi ini, di kepala kita yang muncul adalah dugaan begitu kayanya menjadi pemimpin aparat keamanan di tingkat kecamatan. Namun justru dari pengerit itulah yang seketika menyadarkan bahwa keberadaan oknum aparat keamanan ini tentu tak bisa berjalan jika setoran ke atas tak lancar.

Dari diskusi kecil tersebut tak berlebihan sesungguhnya jika kita mengambil hipotesis bahwa praktik penyelewengan ini adalah praktik yang sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Semua tahu, namun seolah-olah tak melihat karena dari situlah ada cuan masuk ke kantong.

Lalu kenapa kita bisa klaim bahwa pengerit adalah motor penggerak ekonomi di Bangka Belitung? Kita mulai dari uang Rp1 miliar per hari yang muncul dari aktivitas ilegal mereka. Untuk yang dibayarkan langsung bersamaan saat nozel mengalirkan BBM ke tangki pengerit, uang tersebut akan dikelola oleh pekerja di SPBU.

Meski tak sempat menghitung besaran uang beredar dari aktivitas ini, namun patut diyakini, ini akan mendorong perekonomian di sejumlah sektor di luar gaji yang diterima oleh pekerja di SPBU. Adapun dari Rp 1.000 yang masuk ke kantong oknum aparat keamanan, tentu ini juga akan lari ke sektor lain yang akan mendorong belanja.

Yang justru menarik adalah pengakuan dari seorang pengerit yang mengaku mampu menampung setidaknya 2.000 liter pertalite setiap hari. Dihitung dari harga pertalite per liter yang mereka beli seharga Rp11.500, mereka bisa menjual kembali dengan harga per liter Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter.

Diakui pengerit, perhitungan margin sekaligus laba dari usaha mereka, jauh lebih menguntungkan saat harga BBM belum naik. Mereka mengaku bisa meraih margin sekitar Rp2.000 setiap liternya. Dengan demikian, mereka bisa meraih keuntungan antara Rp2 juta hingga Rp3 juta setiap hari.

Dan yang menarik, margin yang signifikan ini lari ke sektor konsumtif. Inilah yang mengakselerasi pergerakan ekonomi di Bangka Belitung. Mudahnya memperoleh uang dari aktivitas mereka membuat mereka tak segan untuk membelanjakan uangnya di sektor konsumtif, termasuk ke sektor jasa hiburan malam dan sektor lainnya.

Yang juga patut menjadi catatan, sejauh ini jika semua terkondisi dan cuan dibayarkan dengan baik, maka semua aturan yang seolah-olah membatasi ruang gerak mereka, seperti fuel card, pencatatan nomor polisi kendaraan dan kebijakan lainnya, bagi pengerit tak pernah ada masalah. Mereka menyebut, setiap ada kebijakan yang seolah-olah menyulitkan mereka, maka solusinya sudah diatur oleh pihak yang selama ini mengatur. (*)