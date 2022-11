Bank Sumsel Babel Kembali Raih Penghargaan BPD Terbaik se-Indonesia

BANGKA - Bank Sumsel Babel kembali medapatkan penghargaan di tahun 2022 oleh Warta Ekonomi pada perhelatan Best BPD Awards 2022 : Enhanching Economic Growth Through Regional Development Bank.

Kegiatan yang diikuti oleh Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia pada Kamis (27/10/2022)

Certificate of Appreciation yang diterima Bank Sumsel Babel (IST/Dokumentasi Bank Sumsel Babel)

Pada perhelatan bergengsi tersebut, Bank Sumsel Babel meraih Best BPD 2022 with Top Financial Performance and Provision of Comprehensive Financial Services.

Penghargaan tersebut diraih oleh Bank Sumsel Babel atas kinerja selama masa pandemi, yang terus melakukan perkembangan dan memberikan stimulan positif terhadap roda perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, serta perekonomian Indonesia.

“Alhamdulillah, Bank Sumsel Babel kembali meraih penghargaan di tahun 2022 ini, Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus dapat meningkatkan kapabilitas melalui produk dan layanan Bank Sumsel Babel," ucap Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin.

Tak hanya itu, pada tahun ini Bank Sumsel Babel juga tercatat menerima sejumlah penghargaan bergengsi nasional. Di antaranya The Best Service Excellence Awards 2022, Golden Thropy pada Infobank Awards 2022 untuk kategori Bank dengan Kinerja Sangat Baik selama 5 tahun berturut turut, Nominator Penyalur KUR Terbaik Kategori Bank Daerah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, serta puluhan penghargaan lainnya.

“Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dari para pemegang saham, nasabah, dan seluruh masyarakat di Sumsel dan Babel," kata Achmad Syamsudin. (*)