Dit Lantas Polda Babel Gelar Police Go To School, Berikan Edukasi Terkait Tertib Berlalu Lintas

BANGKAPOS. COM, BANGKA -- Direktorat Lalu Lintas Polda Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Police Go To School pada Senin (31/10/2022).

Tujuan kegiatan sebagai upaya pentingnya meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas.

Kegiatan yang digelar di SMPN 1 Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah ini dipimpin oleh Kasi STNK Dit Lantas Kompol Indra Gilang Kusuma didampingi Personel Dit Lantas Polda Bangka Belitung.

Dalam kegiatan tersebut Direktorat Lalu Lintas Polda Bangka Belitung memberikan sosialisasi mengenai tertib berlalu lintas kepada para pelajar khususnya Kelas IX SMP N 1 Pangkalanbaru.

Kasi STNK, Direktorat Lalu Lintas Polda Bangka Belitung, Kompol Indra mengatakan, kegiatan Police Go To School ini merupakan giat rutin Dit Lantas Polda Bangka Belitung dalam memberikan edukasi kepada para pelajar tentang pentingnya tertib berlalu lintas.

Menurutnya, hal ini penting disampaikan sebagai pemahaman kepada para pelajar terkait tertib berlalu lintas terutama keamanan dalam berkendara.

"Edukasi seperti ini sangat penting. Terutama adik-adik kita yang masih sekolah ini. Mereka perlu kita kasih pemahaman. Selain itu budaya tertib berlalu lintas perlu ditanamkan sejak dini. Dengan begitu, disiplin berlalu lintas akan terciptanya dengan sendirinya," jelas Indra, Senin (31/10/2022) kepada Bangkapos.com.

Indra, menekankan kepada para pelajar agar tidak menggunakan kendaraan bermotor bagi yang belum memiliki SIM.

"Ini yang perlu diingatkan juga. Memang masih banyak kita temukan para pelajar ini tidak memiliki SIM. Untuk itu kita sampaikan demikian agar mereka memahami dan menyadari tertib berlalu lintas," ungkapnya.

Usai memberikan sosialisasi, Direktorat Lalu Lintas Polda Bangka Belitung juga memberikan sarana dan prasarana lalu lintas seperti traffic cone ke Sekolah SMPN 1 Pangkalanbaru yang diterima langsug oleh kepala sekolah yakni Ibu Rosmala Dewi.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)