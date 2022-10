Duh, Begini Kabar Felicia Tissue dan Nadya Arifta Saat Kaesang & Erina Gudono Bertabur Bahagia

BANGKAPOS.COM - Felicia Tissue dan Nadya Arifta disebut-sebut merupakan mantan Kaesang Pangarep sebelum Erina Gudono.

Menarik mendengar kabar terkini keduanya saat Kaesang Pangarep dan Erina Gudono sedang bertabuh bahagia menuju hari H pernikahan mereka.

Felicia Tissue dan Nadya Arifta terus melanjutkan hidup mereka setelah tak lagi dikabarkan bersama Kaesang Pangarep.

Melalui Instagram Story di akun @feliciatissue, Felicia sempat membagikan sebuah tulisan dari buku.

Tulisan dengan bahasa Inggris tersebut memiliki arti bahwa kekuatan hidup yang ada di pikiran sebenarnya berpengaruh dengan tubuh.

Felicia merasa sependapat dengan pernyaatan tersebut.

"Betapa benarnya ungkapan ini. Yang penting mental kuat.

Tetapi banyak yang gagal menyadari bahwa saat pikiran ada tekad untuk melakukan sesuatu, kita harus berusaha untuk bisa melakukan hal tersebut," tulisnya.

Bahkan, Felicia membagikan foto terbaru dirinya selfie bersama Krisdayanti.

"Hi sayang !! You go higher girl @feliciatissue," tulis Instagram @krisdayantilemos dalam kolom komentar.

Potret Felicia Tissue kenakan kain batik (Instagram)

Selain itu, Felicia juga membagikan potretnya memasak bersama seorang chef.

Diketahui, Felicia memiliki bisnis kuliner bernama Tissue Snack.

Mengenai gaya berpakaian, Felicia selalu terlihat feminin dengan rambut panjangnya yang kerap diurai.

Sementara itu, Nadya Arifta sempat mengungkapkan bahwa dirinya sempat tak enak badan.

