Sinopsis Film The Good Nurse yang Tayang di Netflix, Angkat Cerita Perawat Renggut Nyawa Pasien

Cuplikan film The Good Nurse

BANGKAPOS.COM - Netflix baru saja merilis film Triller berjudul The Good Nurse, yang dibintangi oleh pemenang Oscar Jessica Chastain dan Eddie Redmayne.

Hal itulah yang membuat banyaknya pemirsa ingin tahu bagaimana karakter dari kedua pemain film diatas.

Dalam film tersebut, Chastain memerankan Amy Loughren, seorang perawat dan seorang ibu yang sudah bercerai dengan suaminya.

Ia diam-diam menangani beberapa masalah kesehatan yang sangat serius.

Sedangkan Charlie Cullen (Redmayne) berperan sebagai rekan kerjanya.

The Good Nurse diangkat dari kisah nyata yang mengerikan.

Dengan skenario yang dibuat oleh Krysty Wilson-Cairns, film ini didasarkan pada buku non-fiksi, The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder, oleh jurnalis dan penulis kriminal sejati Charles Graeber.

Seperti dilansir Los Angeles Times, "Selama 16 tahun, seorang perawat Amerika bernama Charles Cullen membunuh pasien, tanpa motif."

Setelah penangkapannya tahun 2003, Cullen yang berusia 43 tahun "mengaku kepada seorang detektif bahwa dia telah membunuh 12 hingga 15 pasien di rumah sakit dengan memberikan dosis obat yang mematikan untuk menghentikan rasa sakit dan penderitaan mereka," menurut Los Angeles Times.

Menurut publikasi, Cullen bertanggung jawab atas kematian 30 hingga 40 pasien di rumah sakit di New Jersey dan Pennsylvania.

Mantan perawat itu sekarang "menjalani 11 hukuman seumur hidup berturut-turut" di Penjara Negara Bagian New Jersey di Trenton.

Situs itu juga mencatat bahwa Cullen "menghadapi enam hukuman seumur hidup lagi untuk kejahatannya di Pennsylvania," dan bahwa dia tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat sampai 2388.

Salah satu aspek yang paling mengejutkan dari The Good Nurse adalah fakta bahwa Cullen terus mencari pekerjaan, meskipun dicurigai telah melukai pasien.

Merinci kisah mengerikan pada tahun 2004, The New York Times menulis,