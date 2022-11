Dinparbud Bangka Gelar Festival Sekaput Ancup dan Sungailiat Duathlon 2022  

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi persiapan even Festival Sekaput Ancup 2022 dan Sungailiat Duathlon 2022 di kantornya, Senin (01/11/2022). (Bangkapos.com/Edwardi)

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemkab Bangka melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinparbud) Kabupaten Bangka akan menggelar Even Gebyar Kebudayaan yang dinamakan Festival Sekaput Ancup Sungailiat 2022 pada Tanggal 10-12 November 2022 dipusatkan di Gedung Juang Sungailiat.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan setiap Tanggal 10 November.

Selain itu juga akan melaksanakan Sport Tourism, yakni Sungailiat Duathlon 2022 pada tanggal 12 November 2022.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Rismy Wiramadonnah mengatakan tujuan kegiatan ini untuk mengangkat budaya dan olahraga/permainan tradisional Bangka dengan tema utama "Sekaput Ancup" atau Sepenggal Karya Putra Putri Angkat Budaya dan Pariwisata Bangka.

"Even ini bertujuan untuk mengangkat budaya Bangka, sebagai wadah hiburan bagi masyarakat dan diharapkan akan menjadi even ikonik yang berasal dari Kabupaten Bangka," kata Rismy Wiramadonnah usai kegiatan rapat koordinasi persiapan even Festival Sekaput Ancup 2022 dan Sungailiat Duathlon 2022 di kantornya, Senin (01/11/2022).

Dilanjutkannya, kegiatan Festival Sekaput Ancup ini akan melibatkan para seniman, budayawan dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bangka.

"Dalam festival ini kita akan menggelar lomba yang menjadi khas budaya Kabupaten Bangka, seperti lomba dambus, pantun, menyanyi lagu daerah, melukis, barongsai, kesenian rudat, fotografi, permainan tradisional kerito surong dan gasing," ujar Rismy.

Ditambahkannya, semua perlombaan ini dibuka untuk masyarakat umum dan para pelajar, jadi kami persilahkan untuk segera mendaftar ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.

"Untuk sosialisasi dan pengumuman sudah disebarkan melalui pamlet dan spanduk yang disebarkan lewat media sosial dan lainnya," ujar Rismy.

Diakuinya, memang ada kekhawatiran kesulitan untuk mencari para peserta, karena perlombaan ini sudah langka, karena itulah tujuan kita ingin mengangkat kembali dan melestarikan seni budaya masyarakat Bangka.

"Kami harapkan para peserta bukan hanya berasal dari Kabupaten Bangka saja, tetapi juga untuk masyarakat di Pulau Bangka lainnya silahkan mendaftar mengikuti Festival Sekaput Ancup ini," harap Rismy.

Ditambahkannya, untuk lomba Sport Tourism Sungailiat Duathlon 2022, yakni lomba sepeda dan lari akan dilaksanakan Sabtu, 12 November 2022 pukul 07.00 WIB, di mana semula akan dilaksanakan di Gedung Juang Sungailiat atau di dalam Kota Sungailiat, namun karena pertimbangan keamanan dan keselamatan sehingga dipindahkan ke Hotel Tanjung Pesona Sungailiat.

"Melalui lomba Sungailiat Duathlon 2022 ini untuk menunjukkan kalau Kabupaten Bangka sudah siap menerima para wisatawan dari luar pasca pandemi Covid-19 ini," ujar Rismy.

Diungkapkannya, dalam lomba ini dibuka untuk 4 kategori, yakni untuk para atlet Duathlon lokal, untuk pegawai ASN, TNI, Polri, BUMN, untuk kategori Relay, dan kategori open untuk umum, profesional dan atlet luar negeri.

"Untuk saat ini baru 114 atlet Duathlon yang sudah mendaftar dan kebanyakan masih atlet lokal dan baru ada beberapa orang yang dari luar negeri, kita menargetkan sebanyak 200 peserta, di mana total hadiah yang disiapkan Rp106 juta," kata Rismy. (Bangkapos.com/Edwardi)