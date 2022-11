Jadi Ponsel Populer ke 5, Harga Hp Samsung Galaxy S22 Ultra 5G dan Spesifikasinya

BANGKAPOS.COM - Samsung Galaxy S22 Ultra 5G merupakan smartphone produksi Samsung yang paling populer saat ini. Handphone canggih ini harganya cukup menguras kantong.

Melansir GSM Arena, Samsung Galaxy S22 Ultra menempatkan yang terbaik dari yang lain di urutan kelima.

Melansir laman resmi Samsung, Harga Samsung Galaxy S22 Ultra sebesar Rp 18.999.000.

Mengapa handphone ini begitu populer?

Samsung Galaxy S22 Ultra, dengan kekuatan Note. Ponsel ini ramping dan berani, bingkai yang dipoles mengelilingi bentuk yang diekstrusi untuk simetri yang elegan.

Ponsel ini memiliki kamera linier, dengan aksen cincin lensa cermin, tampak melayang di tempatnya.

Samsung Galaxy S22 Ultra, dilihat dari samping, naik-turun sehingga layar dan bagian bawah ponsel terlihat.

Pada saat yang sama, S Pen keluar dari bagian bawah ponsel.

Baik Galaxy S22 Ultra dan S Pen bergerak di luar layar di sisi yang berlawanan.

Ponsel ini merupakan Galaxy S pertama dengan S Pen bawaan.

Latensi yang ditingkatkan di Samsung Notes membuat setiap goresan pena terasa sealami tinta di atas kertas — dan Anda dapat mengubah ide yang ditulis dengan tergesa-gesa menjadi teks yang dapat dibaca.

Berikut spesifikasi lengkapnya:

NETWORK

Technology - GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G

BODY

Dimensions 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in)

Weight 228 g / 229 g (mmWave) (8.04 oz)

Build Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame

SIM Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by)

IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins)

Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised)

Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro)