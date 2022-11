Direktur Utama Bank Sumsel Babel Raih Top 100 CEO Of The Year 2022

JAKARTA - Mendekati akhir tahun 2022, Bank Sumsel Babel kembali melaju kencang untuk mencapai target bisnisnya.

Hal itu tercermin dari berbagai penghargaan yang telah diraih Bank Sumsel Babel sejak tahun 2020 hingga saat ini.

Satu di antaranya, Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin dinobatkan sebagai salah satu Top 100 CEO Of The Year Tahun 2022 versi majalah Infobank.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel kembali menduduki Top 100 CEO Of The Year, karena berbagai strategi bisnis yang telah dijalani dalam membawa Bank Sumsel Babel tetap berkinerja baik selama masa pandemi.

Berbagai penghargaan lain juga telah diraih Bank Sumsel Babel selama masa kepemimpinan Achmad Syamsudin.

Seperti Top BUMD Bintang 5 Tahun 2022, The Best Overall Performance Service Excellence Awards 2022, Gold Rank Asia Sustainable Reporting Rating 2021, Indonesia Trusted Company Based on Corporate Governance Perception tahun 2021, serta puluhan penghargaan nasional bergengsi lainnya.

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Ini akan menjadi motivasi kami untuk terus berinovasi dalam memberikan yang terbaik untuk Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Indonesia,” kata Achmad Syamsudin, Selasa (2/11/2022).

“Kami juga tak lupa menghaturkan terima kasih atas dukungan dari seluruh stakeholders, nasabah dan mitra startegis Bank Sumsel Babel,” ucap Direktur Utama Bank Sumsel Babel itu. (*)