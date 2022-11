Turnamen Piala Ketua PBSI Pangkalpinang Bakal Digelar, Ini Syaratnya

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Turnamen Piala Ketua PBSI Pangkalpinang akan digelar di GOR City Hall Pangkalpinang pada 18-21 November 2022 mendatang.

Ketua Harian PBSI Kota Pangkalpinang, Yoga mengatakan pihaknya saat ini membuka pendaftaran, kepada para atlet bulutangkis dan umum hingga 14 November 2022 nanti.

Untuk turnamen kali ini terdapat beberapa kategori di antaranya, tunggal putra/putri kelahiran mulai 2006 hingga 2012 se Bangka Belitung.

"Untuk kategori ini syaratnya peserta adalah atlet yang terdaftar, sebagai anggota klub yang berada dibawah naungan PBSI Bangka Belitung," ujar Yoga, Rabu (2/11/2022).

Selain untuk para atlet, ada pula kategori ganda non Porda yakni pemain di atas 40 tahun atau kelahiran 1982, ganda veteran open dan ganda umum open.

"Untuk ganda veteran open itu minimal 40 tahun, lalu ganda umum open itu bebas gak harus atlet. Jadi untuk masyarakat, bisa mendaftar di kategori ganda umum open ini," ucapnya.

Untuk hadiah pun pihak penyelenggara turnamen Piala Ketua PBSI Kota Pangkalpinang telah menyiapkan piala, piagam dan uang pembinaan kepada para juara di setiap kategori.

"Dengan diselenggarakan kegiatan ini tentunya kami berharap dapat membentuk atlet-atlet PBSI Pangkalpinang dan Bangka Belitung, agar bisa berprestasi di tingkat nasional dan internasional," ujarnya.

Lebih lanjut untuk biaya pendaftaran kategori usia dini, anak-anak, pemula dan remaja gratis tanpa dipungut biaya. Untuk kategori ganda non Porda dan ganda veteran open Rp 150 ribu per pasangan, sedangkan untuk kategori ganda umum Rp 200 ribu per pasangan.

"Untuk pendaftaran yang gratis itu, dilakukan melalui PBSI klub masing-masing. Kalau untuk dewasa bisa langsung menghubungi kami, di nomor 081368888861 atau 081271083693," katanya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)