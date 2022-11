Harga Daging Ayam di Pasar Pangkalpinang Merangkak Naik, Daging Sapi Masih Stabil  

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Harga jual daging ayam boiler, Kamis (3/11/2022) merangkak naik di Pasar Pangkalpinang. Harga semula Rp25 ribu per kilogram, kini melambung menjadi Rp28 ribu per kilogram.

Kenaikan harga ayam ini sudah terjadi sejak dua hari terakhir. Melonjaknya harga ini seiring naiknya harga modal yang diambil dari broker.

"Harga ayam ini kurang lebih sudah terjadi dua hari terakhir. Karena memang modalnya naik terus," kata Jek kepada Bangkapos.com, Kamis (3/11/2022).

Dikatakan jek, kenaikan harga ayam ini turut berimbas akan penjualan daging ayam, di mana hal ini menyebabkan penjualan daging ayam mengalami penurunan.

Ia menyebut dalam satu hari ayam yang dijualnya bisa mencapai 1,5 ton. "Dari tadi banyak yang tanya saja, mungkin syok karena harga naik. Tentunya ini berimbas akan daya beli, namun oarena kita ada langanan jadi penjualan masih normal, namun tetap ada penurunan," ucapnya.

Ia berharap harga jual ayan ini bisa kembali normal dan turun. Sehingga daya beli masyarakat kembali normal.

Sementara itu untuk harga jual daging sapi diketahui sejak Lebaran Iduladha lalu hingga saat ini masih stabil, Rp145 ribu per kilogram untuk isi khas nomor 1, Rp125 ribu per kilogram untuk isi khas nomor 2 dan Rp90 ribu per kilogram untuk hati.

"Untuk harga daging sejauh ini masih stabil, tidak naik dan turun. Kadang kita sendiri yang nurun kalu sudah ada untungnya," ungkap Siti pedagang daging di pasat pagi Pangkalpinang.

Siti penjualan daging sapi mengaku harga mulai normal, dimana dalam satu hari daging sapi yang dijualnya bisa mencapai 75 kilogram.

"Penjualan gak stabil, kadang 75 kilo bisa habis sehari, kadang juga tidak. Tetapi memang jika di bandingkan kemarin-kemarin sudah mulai stabil," ucapnya serara menyebut harga daging kerap terjadi kenaikan apabila mendekati momen-momen penting seperti lebaran. (Bangkapos.com/Sela Agsutika)