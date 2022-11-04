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Harga HP Samsung Galaxy A Terbaru 2022 Galaxy A03, Galaxy A13, Galaxy A33, Galaxy A73

Samsung menawarkan produk Galaxy A Series terbaru pada 2022. Harga yang ditawarkan tergantung kelas dan spesifikasi.

Editor: fitriadi
zoom-inlihat foto Harga HP Samsung Galaxy A Terbaru 2022 Galaxy A03, Galaxy A13, Galaxy A33, Galaxy A73
Samsung.com
Samsung Galaxy A03s. Samsung menawarkan produk Galaxy A Series terbaru pada 2022. Harga yang ditawarkan tergantung kelas dan spesifikasi. 

BANGKAPOS.COM - Samsung menawarkan produk Galaxy A Series terbaru pada 2022.

Samsung Galaxy A Series keluaran teranyar ini terdiri dari beragam pilihan.

Ada yang murah, menengah hingga paling mahal.

Harga yang ditawarkan tergantung spesifikasi.

Makin mahal harganya semakin tinggi pula spesifikasinya.

Samsung Galaxy A Series paling murah seharga Rp 1,3 jutaan yakni Galaxy A03.

Di kelas menengah tersedia beberapa tipe, diantaranya Galaxy A23 (6/128GB) dibanderol Rp 3.299.000.

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Sedangkan di kelas tertinggi seharga Rp 7 jutaan yakni Galaxy A73 5G.

Berikut daftar lengkap harga HP Samsung Galaxy A Series keluaran terbaru 2022:

Galaxy A03 (3/32GB) : Rp 1.399.000

Galaxy A03 (4/64GB) : Rp 1.699.000

Galaxy A04 (3/32GB): Rp 1.499.000

Galaxy A04s (4/64GB) : Rp 2.099.000

Galaxy A13 (4/128GB) : Rp 2.499.000

Galaxy A13 (6/128GB) : Rp 2.699.000

Galaxy A23 (6/128GB) : Rp 3.299.000

Galaxy A23 5G (6/128GB) : Rp 3.999.000

Galaxy A33 5G (6/128GB) : Rp 4.499.000

Galaxy A33 5G (8/128GB) : Rp 4.799.000

Galaxy A33 5G (8/256GB) : Rp 5.299.000

Galaxy A53 5G (8/128GB) : Rp 5.799.000

Galaxy A53 5G (8/256GB) : Rp 6.299.000

Galaxy A73 5G (8/256GB) : Rp 7.799.000

(Bangkapos.com)

Sumber: bangkapos.com
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Samsung Galaxy A Terbaru
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Harga HP Samsung

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