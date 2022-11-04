Harga HP
Harga HP Samsung Galaxy A Terbaru 2022 Galaxy A03, Galaxy A13, Galaxy A33, Galaxy A73
Samsung menawarkan produk Galaxy A Series terbaru pada 2022. Harga yang ditawarkan tergantung kelas dan spesifikasi.
BANGKAPOS.COM - Samsung menawarkan produk Galaxy A Series terbaru pada 2022.
Samsung Galaxy A Series keluaran teranyar ini terdiri dari beragam pilihan.
Ada yang murah, menengah hingga paling mahal.
Harga yang ditawarkan tergantung spesifikasi.
Makin mahal harganya semakin tinggi pula spesifikasinya.
Samsung Galaxy A Series paling murah seharga Rp 1,3 jutaan yakni Galaxy A03.
Di kelas menengah tersedia beberapa tipe, diantaranya Galaxy A23 (6/128GB) dibanderol Rp 3.299.000.
Baca juga: Deretan HP Samsung Terbaru dan Harganya per November 2022, Ada Triknya Agar Bisa Beli Lebih Murah
Baca juga: Spesifikasi Samsung Galaxy Z Fold4 5G Dilengkapi Fitur Canggih, Berapa Harganya?
Baca juga: Harga Hp Samsung A13 Terbaru Rp2,6 Juta, Ini Spesifikasinya
Sedangkan di kelas tertinggi seharga Rp 7 jutaan yakni Galaxy A73 5G.
Berikut daftar lengkap harga HP Samsung Galaxy A Series keluaran terbaru 2022:
Galaxy A03 (3/32GB) : Rp 1.399.000
Galaxy A03 (4/64GB) : Rp 1.699.000
Galaxy A04 (3/32GB): Rp 1.499.000
Galaxy A04s (4/64GB) : Rp 2.099.000
Galaxy A13 (4/128GB) : Rp 2.499.000
Galaxy A13 (6/128GB) : Rp 2.699.000
Galaxy A23 (6/128GB) : Rp 3.299.000
Galaxy A23 5G (6/128GB) : Rp 3.999.000
Galaxy A33 5G (6/128GB) : Rp 4.499.000
Galaxy A33 5G (8/128GB) : Rp 4.799.000
Galaxy A33 5G (8/256GB) : Rp 5.299.000
Galaxy A53 5G (8/128GB) : Rp 5.799.000
Galaxy A53 5G (8/256GB) : Rp 6.299.000
Galaxy A73 5G (8/256GB) : Rp 7.799.000
(Bangkapos.com)