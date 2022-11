Kapan Kick Off Piala Dunia 2022? Pertandingan Perdana Qatar Vs Ekuador 20 November Pukul 23.00 WIB

BANGKAPOS.COM - Kapan Kick Off Piala Dunia 2022? Piala Dunia yang berlangsung di Qatar dimulai pada 20 November 2022.

Pada partai pembukaan yang akan berlangsung Pukul 23.0 WIB itu, tuan rumah Qatar akan melawan Ekuador.

dapun final Piala Dunia Qatar dijadwalkan berlangsung pada 18 Desember 2022.

Piala Dunia 2022 akan dibuka dengan pertandingan Grup A yang mempertemukan Qatar selaku tuan rumah melawan Ekuador.

Terhitung sejak matchday pertama hingga kedua fase grup, Piala Dunia 2022 menyajikan empat laga setiap harinya pada pukul 02.00 WIB, 17.00 WIB, 20.00 WIB, dan 23.00 WIB.

Jadwal waktu pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar kemudian berubah menjadi hanya pukul 22.00 WIB dan 02.00 WIB sejak matchday ketiga fase grup hingga babak gugur.

Fase gugur Piala Dunia 2022 dimulai dengan babak 16 besar yang akan berlangsung selama lima hari pada 3-7 Desember.

Setelah itu, delapan tim yang lolos akan melakoni babak perempat final pada periode 9-10 Desember 2022.

Adapun semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final Piala Dunia 2022 Qatar akan berlangsung pada 14-18 Desember 2022.

Berikut adalah jadwal lengkap Piala Dunia 2022 Qatar:

Minggu, 20 November 2022

23.00 WIB: Qatar Vs Ekuador (Grup A)

Senin, 21 November 2022

20.00 WIB: Inggris Vs Iran (Grup B)

23.00 WIB: Senegal Vs Belanda (Grup A)

Selasa, 22 November 2022

02.00 WIB: Amerika Serikat Vs Wales (Grup B)

17.00 WIB: Argentina Vs Arab Saudi (Grup C)

20.00 WIB: Denmark Vs Tunisia (Grup D)

23.00 WIB: Meksiko VS Polandia

Rabu, 23 November 2022

02.00 WIB: Perancis Vs Australia (Grup D)

17.00 WIB: Maroko Vs Kroasia (Grup F)

20.00 WIB: Jerman Vs Jepang (Grup E)

23.00 WIB: Spanyol Vs Kosta Rika (Grup E)