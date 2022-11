Galeri Destiani, Kenalkan Motif Cual Lebah Pelawan dan Bunga Ketuyut yang Sarat Filosofi

BANGKAPOS.COM, PANGKALPINANG - Bagi para pecinta atau pemburu batik cual di Bangka Belitung mungkin sudah tak asing lagi dengan Galeri Destiani.

Terletak di Jalan Adhyaksa No 3 Pangkalpinang, Galeri Destiani menyediakan berbagai desain batik motif cual khas yang indah, beragam warna dan betul-betul menarik perhatian.

Perintis Galeri Destiani, Nina Sarjulianto mengungkapkan Galeri Destiani adalah rumah produksi batik motif cual yang mengembangkan motif cual kuno yang diproduksi secara manual untuk menghasilkan kain yang berkualitas dan punya nilai seni yang tinggi.

Berdiri sejak 2013, Galeri Destiani rupanya tumbuh dari kecintaa Nina Sarjulianto pada wastra Nusantara.

"Kecintaan saya pada wastra Nusantara, ngeliat kain-kain kok motifnya bagis-bagus, sampai akhirnya saya ngeliat cual, disitu saya mulai tertarik dan jatuh cinta," ujar Nina Sarjulianto kepada Bangkapos.com, Minggu (6/11/2022).

Sebagai informasi wastra adalah kain khas daerah yang memiliki nilai dan sarat akan makna.

Nina Sarjulianto, perintis Galeri Destiani (bangkapos.com)

Sebelum mendirikan Galeri Destiani Nina Sarjulianto terlebih dulu mendaftarkan motif cualnya ke HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual agar motifnya tak bisa diklaim dimanapun.

Istri dari Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Ir Sarjulianto tersebut mengatakan Galeri Destiani telah mematenkan dua jenis motif yakni Lebah Pelawan dan Bunga Ketuyut.

Dua nama itu dipilihnya karena merupakan flora dan fauna ciri khas Bangka Belitung.

"Lebah Pelawan memiliki arti agar saling menjaga, melindungi, menghormati dan tolong menolong, sementaranya Bunga Ketuyut adalah sebagai tanda untuk saling mencintai dan mengasihi," beber Nina Sarjulianto ketika diatanyai apa filosofi dari dua motif ciptaannya tersebut.

Aneka kain motif cual di Galeri Destiani (bangkapos.com)

Di Galeri Destiani diproduksi kain jenis tenun dan batik, yakni tenun katun, katun rajut, katun kombinasi, sutra, dan untuk batiknya ada jenis kain cap kombinasi dan batik tulis.

"Kami per bulannya bisa memproduksi lebih dari 40 potong kain tentun katun, 20 potong kain tenun rajut, 100 potong kain katun kombinasi, dan 2 potong kain tenun sutra. Kalau untuk batik cap bisa 150 an potong per bulan, dan batin tulis 10 potong per bulan," papar Nina Sarjulianto.

Promosi Galeri Destiani terbilang cukup luar biasa karena diungkap Nina Sarjulianto Galeri Destiani tak hanya dikenal di Bangka Belitung tetapi juga di luar kota.

Aneka kain motif cual khas di Galeri Destiani (bangkapos.com)

Galeri Destiani bahkan sering diikutkan di berbagai event-event baik lokal, nasional, hingga internasional.