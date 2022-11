Punya Nyali Roasting Para Politikus, Kiky Saputri Ternyata Tak Ada Backingan: Modal Nekat

BANGKAPOS.COM - Komika Kiky Saputri ternyata punya kisah dibalik perjuangannya sebagai queen of roasting atau ratu yang jago roasting.

Ya, diketahui wanita kelahiran tahun 1993 ini adalah komika yang sering mengomentari sederet orang terkenal di tanah air.

Dikemas dengan dengan pembawaan santai yang bikin banyak orang tertawa, materi roasting Kiky Saputri kerap tak luput dari sindirian pedas.

Dirinya bahkan tak cuma roasting para artis, melainkan para pejabat seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, hingga Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kiky Saputri pun mengungkap apa yang membuatnya memiliki nyali untuk bisa roasting para artis hingga politikus pemerintahan.

Hal itu diceritakannya saat ditanyai Melaney Ricardo, 7 November 2022.

"Kenapa bisa punya nyali untuk roasting pas awal-awal itu, apalagi orang pemerintahan loh Ki, dan sorry to say lu bukan anak siapa-siapa," tanya Melaney Ricardo dengan tawanya yang renyah.

"Iya, dan nggak punya backingan siapa-siapa," balas Kiky Saputri ikut tertawa.

Kiky Saputri mengatakan dirinya hanya modal nekat dan keberanian saja.

"Mungkin karena ditempa dengan hidup yang susah dari dulu sehingga ya modal harta nggak ada, modal orang dalem, yang cuma ya modal nekat sama keberanian doang," lanjut Kiky Saputri.

Kiky Saputri cerita soal pengalaman roastingnya

Baginya saat itu adalah mengambil semua kesempatan yang ada di depan mata.

"Ketika ada kesempatan buat roasting ambil dulu, apa yang bakal terjadi ya biarkan Tuhan yang bekerja," tandasnya.

Kiky Saputri mengatakan jika dirinya sempat gemetaran mana kala pertama kali roasting pejabat.

"Di belakang panggung gemetar, waktu itu pertama kali Pak Fadli Zon, temanya berat banget, gua bingung bahas apaan nih, ah mendingan gua stand up in ebliau beliau kan diplomat," kata Kiky.