Dosen IAIN SAS Bangka Belitung Ikuti Pelatihan Instruktur Nasional Bimtek Tindak Lanjut AKMI

BANGKA - Guna meningkatkan mutu pendidikan madrasah, proyek Realizing Education’s Promise : Support to Indonesia’s Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education (Madrasah Education Quality Reform) REP-MEQR, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia akan menyelenggarakan rekrutmen instruktur bimbingan teknis tindak lanjut Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Untuk sampai ke tahap ini, peserta mengikuti beberapa tahap seleksi, mulai dari seleksi administrasi, seleksi wawasan literasi, dan psikotes.

Setelah lulus ke tahap tersebut, barulah peserta bisa mengikuti pelatihan calon instruktur nasional bimtek hasil tindak lanjut Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) secara daring pada 7 hingga 11 November 2022.

Dr Nikmarijal MPd, dosen sekaligus Ketua Program Studi BKPI IAIN SAS Bangka Belitung, terpilih menjadi salah satu instruktur nasional bimtek hasil tindak lanjut Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI).

Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan madrasah binaan Kementerian Agama.

Nikmarijal berharap, tugas tersebut dapat membawa manfaat dalam meningkatkan ilmu dan penerapan literasi untuk kemajuan siswa.

“Bismillah, semoga saya lancar mengikuti program dan menguasai materi dengan baik, “ ucap Nikmarijal. (*)

Penulis : Ayaknan