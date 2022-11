Strategi KOPRAL di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Oleh: Budi Utama, S. STP., M.Si. - Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SALAH satu tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai dengan tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas, maka penyelenggaraan urusannya akan selalu terkait dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan amanat tersebut diperlukan kebijakan yang menyentuh seluruh rakyat Indonesia. Istilah kebijakan yang umum kita pakai berasal dari kata policy yang artinya prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari adanya kebijakan sosial yang disusun oleh pemerintah, dan memerlukan data-data yang akurat serta terverifikasi dan tervalidasi sehingga kebijakan yang disusun dapat tepat sasaran. Data yang dipergunakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan data induk yang memuat data tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Kondisi yang dihadapi saat ini dalam penggunaan DTKS ialah perubahan struktur DTKS yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI melalui indikator Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum tersusun secara kompleks dan spasial. Selain itu, belum maksimalnya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSKS yang tidak dapat diperoleh dengan cepat, serta belum terciptanya sistem informasi terpadu keluarga penerima manfaat secara spasial.

Masalah lain yang dihadapi antara lain belum maksimalnya proses dalam melakukan verifikasi dan validasi data keluarga penerima manfaat. Data belum teranalisis dengan baik, dan belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya mengenai keluarga penerima manfaat di lapangan sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengalokasikan anggaran yang ditujukan untuk penekanan kemiskinan, dan belum tepatnya kebijakan dalam menentukan penerima manfaat pada bantuan kesejahteraan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada keluarga penerima manfaat yang tidak mendapatkan bantuan secara tepat sasaran sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, dan penekanan kemiskinan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung menjadi terhambat.

Idealnya dapat diciptakan suatu kondisi di mana adanya sistem informasi database yang komprehensif dalam melengkapi data tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dasar DTKS. Kemudian adanya pengolahan data PMKS dan PSKS secara efektif dan efisien melalui sistem teknologi informasi berbasis web, serta adanya informasi KPM secara spasial sehingga mempermudah menganalisis pemetaan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, diperlukan keikutsertaan dan peran serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam melakukan verifikasi dan validasi data keluarga penerima manfaat melalui DTKS berdasarkan keadaan di lapangan. Dengan begitu diharapkan terciptanya sistem informasi yang saling kongruen terhadap kondisi KPM secara spasial sehingga terciptanya bantuan sosial yang tepat sasaran dan juga strategi pengambilan kebijakan dalam memberikan bantuan kesejahteraan sosial yang bermanfaat.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan sebuah Strategi KOPRAL (Kebijakan Sosial Berbasis Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan dapat membantu mempermudah analisis dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial yang diperlukan KPM baik dari sisi perencanaan, data, kebijakan mengatasi kemiskinan serta implementasinya. Dengan demikian, terciptanya keterpaduan data dan kualitas layanan berbasis geospasial dan disatukan menjadi sistem informasi melalui website Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial (SENTRAL).

SENTRAL merupakan aplikasi yang menjadikan data kesejahteraan sosial yang diperoleh dari desa dapat tersinkronisasi dengan lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai aplikasi ini ialah dengan melakukan sosialisasi kepada semua PSM dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana saat ini proses penginputan data telah berjalan.

SENTRAL menjadikan efisiensi waktu pada pengolahan data dan informasi yang dihasilkan. Data dan informasi kesejahteraan sosial merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, dikarenakan data dan informasi kesejahteraan sosial memerlukan proses updating secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya sehingga diperoleh data secara lengkap (by name by address), akurat, mutakhir, dan tepercaya.

Dalam penyelenggaraan sosial, ada dua aspek yang menjadi garapan utama, yaitu penanganan dan penanggulangan PMKS serta PSKS. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, saat ini tercatat 26 jenis PMKS, di antaranya meliputi anak balita telantar, anak telantar, anak berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, lanjut usia telantar, pengemis dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Adapun PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial,Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan dunia usaha.

Dengan implementasi strategi KOPRAL, diharapkan akan:

* Mampu membantu pemberian bantuan sosial kepada KPM dengan berbagai intervensi kebijakan yang disusun secara terpadu dalam Sistem Informasi Database Website SENTRAL.

* Terdapat peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

* Penerima manfaat tidak lagi terdata dalam DTKS sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Melalui penggunaan data dan informasi yang telah diolah dengan aplikasi SENTRAL akan terlihat kondisi aktual masyarakat yang terdapat di dalam data tersebut. Hal inilah yang bisa menjadi dasar penentuan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan data dan informasi yang secara rutin diperbarui, diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam penentuan kebijakan, baik berupa bantuan sosial, program-program atensi maupun kebijakan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya. Dan masyarakat yang nantinya akan menerima bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dengan penggunaan aplikasi ini.

Upaya penyusunan Strategi KOPRAL tidak terlepas dari adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta perwujudan atas Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi".

Adapun manfaat dari penggunaan Strategi KOPRAL, meliputi:

1. Tersedianya data spasial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Tersedianya dokumen penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

3. Tersedianya dokumen kerja sama penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

4. Adanya strategi kebijakan sosial dalam penekanan kemiskinan melalui Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial

Strategi KOPRAL dilakukan secara bertahap, mulai dari koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait baik menyangkut data maupun server dalam pengelolaan aplikasi SENTRAL yang digunakan untuk strategi ini. Selain melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, dilakukan juga koordinasi dan kerja sama dengan para TKSK dan PSM yang berperan dalam melakukan penginputan data pada Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial (SENTRAL) serta pelaksanaan sosialisasi strategi kebijakan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Dengan adanya aplikasi ini akan tersedia data awal KPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terintegrasi per desa/kelurahan kepada para PSM dan TKSK, berdasarkan DTKS yang berbasiskan NIK dan telah dipadupadankan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Oleh karena itu, partisipasi dan peran serta dari semua pihak termasuk masyarakat sangat diharapkan dan diperlukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama terkait dengan keaktifan pendataan yang mendukung terlaksananya strategi KOPRAL. Dengan adanya dukungan serta kerja sama dari semua pihak, upaya pendataan serta verifikasi dan validasi data akan berjalan dengan lancar, dan penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi. Dengan demikian, tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dapat tercapai. (*)