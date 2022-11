Wow, Ada 17 Seafood dalam Satu Porsi Paket Ganteng Kerang Good Looking, Gak Enak Gak Usah Bayar

Owner Kerang Good Looking saat atraksi tujuh tungku api saat opening resto live seafood

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pertama dan satu-satunya di Bangka Belitung, Resto Live Seafood Kerang Good Looking hadir di kota Pangkalpinang.

Berawal dari gerobakan kaki lima, kini Kerang Good Loking sudah punya cabang resto yang lokasinya di Jalan Merdeka, Batin Tikal Kota Pangkalpinang atau tepat di depan SMKN 1 Pangkalpinang.

Pelanggan bisa menyantap seafood lezat bak rasa bintang lima yang akan memanjakan lidah Anda.

Menu seafood di Kerang Good Looking3 (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Fantastik lagi, ada 17 jenis seafood dalam satu porsi Paket Ganteng yang akan memuaskan selera bagi pencinta makanan olahan laut ini.

17 seafood itu terdiri dari kepiting, udang, cumi, siput gonggong, siput macan, siput hisap, kerang darah, kepah, kerang hijau kecil, kerang hijau besar, kerang shimpeing, kerang bambu, kijing, kerang batik, lokan dan ketimul.

Selain menu paketan seafood yang berlimpah, Anda juga bisa memilih menu biasa satuan jenis seafood saja dengan harga mulai Rp30 ribu.

Cita rasa bumbu saus singapore, racikan dari Owner sekaligus Chef Fito ta perlu diragukan lagi, gurih, bumbu meresap dan bikin nagih.

Tak hanya rasa itu, Kerang Good Looking memiliki varian rasa lain yang tak kalah menarik yakni ada black paper (eropa), garlic butter, garlic hongkong style, saus salted egg, dan asam manis serta bumbu ikan nusantara.

Menu seafood di Kerang Good Looking1 (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Selain makanan yang lezat, minuman yang disajikan pun segar dan beranekaragam.

Gimana? Penasaran?

Anda bisa datang langsung ke resto Kerang Good Looking, bahkan bisa order via online di WhatsApp 081281868094 atau via Instagram @keranggood_looking.

Buka dari jam 10.00 WIB hingga jam 22.00 WIB.

Owner Kerang Good Looking sekaligus Chef, Fito mengatakan resto ini dibuka sebagai bentuk apresiasi kepada para pelanggannya.

Menu seafood di Kerang Good Looking2 (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Pasalnya dia sendiri mengeluti usaha ini sudah sejak tahun 2020 silam.

Walaupun dalam bentuk gerobakan, tapi cita rasa bintang lima bahkan pelanggan pun sudah banyak.

"Ini permintaan konsumen, agar ada tempat lebih nyaman, dan parkiran luas, serta free wifi juga di sini. Seafood yang kita sediakan pun hidup dan tentunya segar. Harapan saya, para pelanggan bisa puas dan senang dengan pelayanan kami," harap Fito.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)