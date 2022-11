Akademisi Sebut Pemasaran Produk UMKM di Retail Jadi Langkah Untuk Naik Kelas

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Keberadaan ritek menjadi salah satu wadah bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mempromosi produk usaha

Kerjasama antar kedua bela pihak ritel modern maupun dari sisi UMKM adalah memperoleh keuntungan dan volume penjualan yang tinggi.

Dosen Ekonomi Universitas Bangka Belitung sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi, Devi Valeriani mengungkapkan pemerintah melalui menteri perdagangan telah memfasilitasi agar pelaku UMKM berani dan siap untuk naik kelas.

Hal ini tentunya dengan kemauan UMKM untuk terus berkembang, baik dari sisi produk maupun sumber daya manusianya.

Devi menyarankan agar pelaku UMKM tidak hanya fokus pada kerjasama dengan ritel modern tersebut, namun dapat memasarkan produknya secara online, ataupun melakukan kerjasama dengan pelaku usaha yang menjadi kolektor produk-produk UMKM sehingga pemasarannya secara luas, baik online maupun offline.

"Namun untuk UMKM agar dapat naik kelas maka perlu adanya kerjasama dengan ritel modern. Tentu dengan kemauan UMKM untuk terus berkembang, diperlukan dua kunci utama, yaitu kolaborasi dan inovasi sehingga dimasa depan produk UMKM lah yang akan menguasai pasar ritel-ritel modern di Indonesia," kata Devi, Sabtu (12/11/2022).

Ia mengungkapkan, produk UMKM yang sudah masuk retail ini secara produksi telah memenuhi standar minimal untuk naik kelas. Karena produk yang dipasarkan tidak hanya akan di jual pada ritel modern yang ada di daerah produsen UMKM tersebut namun akan dipasarkan pada seluruh ritel yang ada di Indonesia.

"Bisa dibayangkan kalau produk tersebut telah menguasai pasar ritel modern, tentunya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku UMKM sangat optimal. Tentunya ini merupakan salah satu saluran pemasaran yang menjadi alternatif, artinya agar keuntungan yang diperoleh dapat optimal maka pelaku UMKM harus melakukan banyak alternatif dalam memasarkan produknya dan melakukan inovasi pengembangan produknya," jelas Devi.

Ia menyebut, go digital, go innovation dan go colaboration adalah kunci sukses bagi pelaku UMKM.

Untuk itu UMKM diharapkan dapat memastikan bahwa produk aman bagi konsumen dengan mencantumkan siapa produsen dan distributor, ukuran, registrasi dari departemen kesehatan atau terkait, tanggal kadaluarsa, halal, serta barcode.

"Untuk menembus produk UMKM masuk ke retail, maka para pelaku UMKM harus mengikuti persyaratan yang diperlukan seperti Jenis produk merupakan food dan non-food yang harus disesuaikan dengan target market atau segmen retailer," kata Devi.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)