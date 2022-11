Sosok Rino Soedarjo Pria Konglomerat Anak Pengusaha Mobil Mewah yang jadi Kekasih Gisel

BANGKAPOS.COM, - Rino Soedarjo pria kaya raya yang tampil mesra dengan penyanyi Gisella Anastasia jadi sorotan publik.

Sempat menyembunyikan sosok Rino Soedarjo, berita terkini Gisel sudah berani tampil mesra di depan publik dengan kasihnya tersebut.

Momen mesra dibagikan oleh Rino Soedarjo saat Gisel telah membuat kejutan di ulang tahunnya yang ke 40.

Rino Soedarjo menyebutkan bahwa Gisel sosok wanita yang sangat spesial dihatinya.

Tak diam saja, Gisel pun dengan berani memanggil sayang ke Rino Soedarjo yang dibagikannya.

"I just want to dedicate this post to all of you guys who made it there and all of you who wishes me well

And a very special thanks to a special person who made this all possible. Thank you for being who you are and for being so special in my life (emoji hati) @gisel_la," tulis @rinosoedarjo untuk Gisel.

Rino Soedarjo, pria yang diduga jadi pacar Gisel (Kolase Instagram)

Dikutip Bangkapos.com daro Tribunnews.com, Gisel pun membalas komentar Rino Soedarjo.

"Happy bday once again dear @rinosoedarjo

May Holy Spirit lead you in every part of your life..

Bring you comfort, peace, joy, and love," tulis @gisel_la.

Siapa Rino Soedarjo ?

Gisel sempat tak berani memberikan ruang di hatinya untuk pria selepas kasus video asusila yang menjeratnya dan perceraiannya dengan Gading Marten.

Kini terang-terangan Gisel berani tampil mesra dengan Rino Soedarjo.