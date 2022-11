Harga Hp Samsung Lagi Diskon, Series Z Flip4 dan Fold4 Dikorting Rp1 juta Sampai Rp2 Juta

BANGKAPOS.COM - Samsung menggelar cashback untuk sejumlah produk terbarunya. Promo ini berkaitan dengan peringatan ulang tahun Samsung.

"Segera tukar tambah produk galaxy anda dapatkan extra cashback hingga Rp2 Juta," demikian umum Samsung Indonesia.

Sejumlah produk pun diberi diskon.

Galaxy Z Series yang merupakan handphone keluaran terbaru Samsung tak luput dari program ini.

Berikut rinciannya:

* Galaxy Z Flip4 5G 128GB

Get Cashback Rp 250.000

with Credit Card

Get Trade-in Cashback

Rp 750.000

Free SC+ 1 Year Claim SGI

Dari Rp 13.999.000 menjadi Rp 12.999.000

* Galaxy Z Flip4 5G 256GB

Get Cashback Rp 250.000

with Credit Card

Get Trade-in Cashback

Rp 750.000

Free SC+ 1 Year Claim SGI

Dari Rp 14.999.000 menjadi Rp 13.999.000

* Galaxy Z Flip4 5G 512GB

Get Cashback Rp 250.000

with Credit Card

Get Trade-in Cashback

Rp 750.000

Free SC+ 1 Year Claim SGI

Dari Rp 16.999.000 menjadi Rp 15.999.000

* Galaxy Z Flip4 5G 256GB Bespoke Edition

Get Cashback Rp 250.000

with Credit Card

Get Trade-in Cashback

Rp 750.000

Free SC+ 1 Year Claim SGI

Dari Rp 15.499.000 menjadi Rp 14.499.000

* Galaxy Z Fold4 256GB