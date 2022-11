Peringati Hari Patologi Internasional, Tiga Perhimpunan Dokter Spesialis Gelar Senam Sehat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tiga perhimpunan dokter spesialis gelar senam sehat di Taman Wihelmina Pangkalpinang dan berikan edukasi kesehatan melalui talkshow, Minggu (13/11/2022).

Tiga perhimpunan dokter itu adalah Dokter spesialis patologi anatomi (Sp.PA), dokter spesialis patologi klinik (Sp.PK, dan dokter spesialis forensik medikolegal (Sp.FM).

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Patologi internasional yang jatuh pada tanggal tersebut, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 dan Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-72.

Kegiatan senam sehat yang diikuti berbagai komunitas dimulai jam 06.00 WIB, para peserta terlihat antusias mengikutinya.

Setelah itu, dilanjutkan edukasi kepada masyarakat mengenai pemeriksaan yang menjadi ciri khas masing-masing spesialisasi tersebut.

Dokter Sp.PA mengulas tentang Pap-smear, Dokter Sp.PK mengingatkan pentingnya medical check up, Dokter Sp.FM menyinggung tentang visum dan fenomena KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Tidak ketinggalan disediakan lokasi pemeriksaan tekanan darah dan kolesterol yang didukung lab Prodia pangkalpinang.

Acara dengan tema hand in hand all together for better world berlangsung meriah dengan taburan doorprize menarik.

Diantaranya peserta beruntung mendapatkan hadiah gawai terbaru dari Dahsyat Cell.

Peringatan Hari Patologi Internasional dipungkasi dengan kunjungan ke kantor Bangka Pos, perwakilan masing-masing dokter spesialisnya dr Fripamaya Sp.PA, dr Egha Sp.PK, dr Dadan Sp.FM melanjutkan edukasinya ke masyarakat melalui live streaming di media Bangka Pos.

Dokter spesialis patologi anatomi, dr. Fripamaya membahas dan menganalisis kelainan jaringan tubuh yang biasanya berupa benjolan.

"Jadi benjolan itu, apakah jinak atau ganas atau sebab lain. Jadi mesti dipahami," kata dr Fripamaya.

Dokter spesialis patologi klinik , dr. Egha adalah dokter penanggung jawab laboratorium klinik, menganalisis cairan tubuh, menelaah dari kasus rutin seperti pemeriksaan Hb yang rutin hingga kasus rumit seperti analisis cairan pasien.

"Validitas hasil lab juga menjadi ranah Spesialisasi ini, karena terkadang berbeda hasil antara pemeriksaan ujung jari dengan pemeriksaan lewat darah vena," katanya.

Dokter forensik medikolegal, dr Dadan bertugas bak detektif, menganalisis kasus hukum melalui keahlian kedokteran di bidang ini.

"Kasus seseorang meninggal karena kebakaran misalnya, apakah orang tersebut meninggal lebih dulu baru dibakar atau memang meninggal karena kebakaran dapat dibedakan dari autopsi oleh SpFM," ungkapnya.

Masing-masing dokter spesialis antusias mengenalkan lebih dalam peran keahlian tersebut untuk masyarakat, dengan harapan, semua saling bergandengan tangan untuk bersama-sama berjuang menjadikan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih peduli lagi akan penjagaan kesehatannya masing-masing.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)