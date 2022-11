Video 12 Detiknya Bikin Heboh, Gisel Ngak Mau Lagi Ngaku Sudah Pernah, Nama Wijin Ikut Terseret

BANGKAPOS.COM - Gisella Anastasia alias Gisel selalu membuat netizen heboh dengan segala kehidupan pribadinya, apalagi soal asmara.

Beberapa tahun menjanda dari Gading Marten, Gisel tampaknya mulai berani-berani mengumbar soal jalinan asmaranya dengan pria lain.

Ya, sosok Rino Soedarjo diduga kuat adalah pengganti posisi Wijaya Saputra atau Wijin, yang sempat menjadi kekasih Gisel selama dua tahun.

Bicara soal Wijin, namanya kembali diseret-seret netizen meski sudah tak lagi bersama Gisel.

Betapa tidak, dia disindir adalah sosok yang dimaksud Gisel dalam sebuah video yang diunggah Gisel.

Diketahui, beberapa waktu lalu ibunda Gempi itu membuat sebuah video yang berisi pengakuannya bahwa dirinya tak mau lagi, lantaran sudah pernah.

Video berdurasi 12 detik itu lantas menuai pertanyaan netizen.

Diketahui Gisel mengunggah video itu di akun TikToknya 19 Oktober 2022.

Gisel mengunggah video tentang kecocokan zodiak di sebuah filter TikTok.

Dalam video itu Gisel yang berzodiak scorpio sedang memprediksi persentase hubungannya dengan zodiak tertentu.

"Okay, ready to check, I'm scorpio 96 persen compatible with.. Oh No," ujar Gisel setelah mengetahui tulisan yang keluar.

Ternyata di video itu Gisel dicocokkan 96 persen keococokan dengan zodiak aquarius.

Hal itu membuat Gisel terkejut dan langsung menggelengkan kepala.

Video Gisel di TikTok akui tak mau lagi karena sudah pernah

"Nggak, udah pernah, makasih," kata Gisel seraya menolak.