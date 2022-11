Profil Pemain Terbaik Piala Dunia 2022, Penyerang Timnas Uruguay Luiz Suarez Dikaitkan dengan Bali

BANGKAPOS.COM - Pasangan penyerang bintang veteran Luis Suarez dipanggil untuk Piala Dunia keempat dan mungkin terakhir untuknya. Ia akan bermain bersama Edison Cavani dan segera tiba di Qatar.

Suarez dan Cavani, keduanya berusia 35 tahun, merupakan dua pencetak gol terbanyak dalam sejarah Celeste dengan masing-masing 68 dan 58 gol.

Masing-masing telah bermain lebih dari 130 kali untuk negaranya.

Uruguay tergabung dalam Grup H di turnamen tahun ini dan akan menghadapi Portugal, Ghana, dan Korea Selatan.

Tim Piala Dunia FIFA 2022 untuk Uruguay diresmikan pada hari Jumat oleh Asosiasi Sepak Bola Uruguay (AUF) saat tim tersebut bersiap untuk turnamen Piala Dunia ke-14 dalam sejarahnya.

Skuad beranggotakan 26 tim ini membawa nama-nama muda terkemuka yang memberi raksasa Amerika itu secercah harapan untuk melewati babak sistem gugur meski penampilan buruk dan kekalahan beruntun mereka awal tahun ini.

Pelatih Diego Alonso memilih veteran dan talenta muda seperti Diego Godin dari Velez Sarsfield, Fernando Muslera dari Galatasaray, Luis Suarez dari Nacional, dan Edinson Cavani dari Valencia untuk ambil bagian di Qatar 2022.

Di Indonesia, nama Luis Suarez sedang menjadi pembiraan.

Ia ternyata punya kans untuk memperkuat klub Bali United.

Dikutip dari laman Transfermarkt, musim lalu Suarez mengoleksi 13 penampilan mencetak 6 gol dan 3 asist.

Di musim ini ia hanya bermain untuk klub, di ajang Copa Sudamericana, mengemas 2 caps.

Pengumuman Fabrizio Romano lewat akun Twitternya ini, membuat banyak komentar.

Bahkan jurnalis yang dikenal dengan slogan 'Here We Go' ini mendapat tanggapan dari klub Liga 1 Bali United.